بسبب سير أليكس فيرجسون .. تيفيز يعترف: أردت قتل نجم مانشستر يونايتد عقب انتقالي إلى سيتي

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تحدّث النجم السابق لمانشستر يونايتد ومانشستر سيتي كارلوس تيفيز بصراحة عن العداء الشديد الذي شعر به تجاه جاري نيفيل عقب انتقاله المثير للجدل بين ناديي مدينة مانشستر. واعترف المهاجم الأرجنتيني بأنه شعر بغضب عارم بسبب الانتقادات العلنية التي وجّهها قائده السابق بعدما استبدل أولد ترافورد بملعب الاتحاد.

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عبور الحاجز المانشستري

أحدث تيفيز هزة عنيفة في كرة القدم الإنجليزية عام 2009 عندما انتقل من مانشستر يونايتد إلى الغريم المحلي اللدود مانشستر سيتي. في ذلك الوقت، كان سيتي قد تسلّح حديثاً بالاستثمارات القادمة من أبوظبي، وكان عازماً على زعزعة التسلسل الهرمي الراسخ في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان تيفيز قد حقق نجاحاً هائلاً في أولد ترافورد، إذ توّج بلقبين في الدوري وبلقب دوري أبطال أوروبا. غير أن نزاعاً مريراً حول عقده هو الذي أشعل فتيل رحيله إلى الجانب الآخر من المدينة.

شعر المهاجم الأرجنتيني بالغبن من السير أليكس فيرجسون، إذ زعم أن المدرب الاسكتلندي الأسطوري أخلّ بوعد شفهي بالتعاقد معه بشكل دائم بعد انتهاء فترة إعارته التي دامت عامين. وقد مهّد هذا التوتر لرحيل مشحون بالعداء، ولخصومة ظلت عالقة مع القائد السابق نيفيل، الذي اتهم تيفيز بعدم احترام المدرب.

اتهامات نيفيل وغضب تيفيز

نشأت العداوة بين تيفيز ونيفيل من تأكيد الظهير العلني بأن المهاجم أساء التعامل مع رحيله. وخلال حديثه على قناة ريو فيرديناند على يوتيوب، تكشّف حجم ذلك الاحتكاك بوضوح.

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ذكّر فيرديناند زميله السابق قائلاً: "عندما كنتُ ألعب ضدك، كنتَ تريد أن تقتل جاري نيفيل".

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ابتسم تيفيز موافقاً، موضحاً أن غضبه كان يتأجج بسبب جهل نيفيل بحقيقة ما يدور في أروقة الإدارة. وقال تيفيز: "جاري قال إنني لم أحترم فيرجسون. لم يفهمني. لم يفهم الموقف".

ووجّه المهاجم أصابع الاتهام بقوة نحو مدربه السابق في ما يخص انهيار العلاقة بينهما. وأضاف تيفيز: "أعتقد أن فيرغسون كان أمامه، منذ اليوم الذي تحدثنا فيه، نحو ستة أشهر ليفي بكلمته. لكنه لم يفعل. بل على العكس، بدأ يتركني على مقاعد البدلاء".

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غياب الولاء

لم يسامح نيفيل تيفيز قط على عبوره الحاجز المانشستري. وقد اتهم الدولي الإنجليزي السابق المهاجم لاحقاً بالتقاعس عن أداء واجباته خلال أيامه الأخيرة في يونايتد، ما أشعل مشادة مباشرة على التلفزيون مع وكيل أعمال تيفيز آنذاك، كيا جورابتشيان.

وفي تأمله للصفقة، أوضح نيفيل مشاعره بشأن القواعد غير المكتوبة للعب لمانشستر يونايتد. وقال نيفيل سابقاً: "لم أستطع أن أفهم كيف يريد أن يدبّر انتقالاً إلى أقرب غريم لك. كان سيتي يبني مشروعاً في ذلك الوقت، لكنهم لم يكونوا قريبين على الإطلاق من المستوى الذي كنا فيه. لم أستطع فهم ذلك، غياب الولاء".

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وأضاف: "عندما تأتي إلى يونايتد، فإنك تندمج في الفريق وتقترن بالنادي. لا يمكنك أن تذهب وتلعب لهم، فإذا كنا ما زلنا نريدك، فلا يمكنك اللعب لهم".

إرث باقٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز

سرعان ما فرض تيفيز حضوره في النصف الأزرق من مانشستر، إذ سجّل ثلاثة أهداف في نصف نهائي كأس الرابطة من مباراتي ذهاب وإياب أمام يونايتد خلال موسمه الأول، رغم أن سيتي خسر المواجهة في النهاية.

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وعلى الرغم من خلاف واسع الانتشار مع المدرب روبرتو مانشيني جعله يقضي أشهراً بعيداً عن النادي، عاد تيفيز في نهاية المطاف إلى الصفوف. وقد أدّى دوراً حاسماً في المراحل الأخيرة من الموسم عندما حقق سيتي تتويجه التاريخي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2012، مرسّخاً إرثه كشخصية محورية في تحوّل موازين القوى الكروية في مانشستر.