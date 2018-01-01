"تيفو" جمهور العين - دعوة لاقتناص لقب المونديال من ريال مدريد

الزعيم الإماراتي يخوض نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه ويواجه خبرات البلانكوس، الذين يخوضون النهائي الثالث على التوالي لهم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قامت جماهير العين الإماراتي بتوجيه رسالة حماسية للاعبي الفريق قبل بداية مواجهته أمام ريال مدريد الإسباني، على ملعب مدينة زايد الرياضية، في نهائي كأس العالم للأندية الإمارات 2018.

ويقام حاليًا النهائي بعدما تأهل الزعيم على حساب ريفر بليت الأرجنتيني، والريال على حساب كاشيما إنتلرز الياباني.

صافرات استهجان من الجماهير ضد راموس في نهائي المونديال

جمهور البنفسجي قام برفع لافتة، كُتب عليها: "قاتلوا حتى النهاية"، في رسالة للاعبين، لبذل مزيد من الجهد، لتحقيق الحلم، والتتويج بكأس المونديال للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وانتهى شوط المباراة الأولى بتقدم البلانكوس بهدف وحيد، سجله الكراوتي لوكا مودريتش، بعدما أضاع المصري حسين الشحات أخطر فرص الشوط للعين، عندما راوغ حارس الريال كورتوا ومدافعه سيرخيو راموس ثم سدد في المرمى إلا أن راموس تصدى لتسديدته وأبعدها إلى ركنية.

يذكر أن هذا النهائي هو الثالث على التوالي لريال مدريد، حيث توج بطلًا في العامين الماضيين، بينما هو الأول للزعيم الإماراتي في تاريخه