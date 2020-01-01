تيسير الجاسم يقترب من الرحيل عن النصر

لاعب الأهلي السعودي السابق يقترب من الرحيل عن النصر.

اقترب تيسير الجاسم، من الرحيل عن صفوف فريق نادي النصر الكويتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد موسم واحد قضاه داخل الفريق,

وكان النصر الكويتي قد نجح في التعاقد مع تيسير الجاسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الأهلي السعودي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن نادي النصر الكويتي صرف النظر عن تجديد عقد لاعب الوسط السعودي تيسير الجاسم، والمهاجم البرازيلي أندرسون، ليرحلا عن صفوف الفريق نهاية الموسم الحالي.

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تيسير الجاسم كان لاعبًا في صفوف النادي الأهلي لمدة 15 عامًا، خلال الفترة من 2004 وحتى 2019، حيث خاض تجارب عديدة على سبيل الإعارة، منها الغرافة القطري وأيضًا الوحدة السعودي.

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وتوج الجاسم بالكثير من البطولات مع الأهلي، أبرزها الدوري السعودي للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس ولي العهد وكأس الأمير فيصل بن فهد وكأس السوبر السعودي وكأس أندية الخليج.

كما كان تيسير الجاسم، صاحب الـ35 عامًا، واحدًا من أهم عناصر المنتخب السعودي، قبل ابتعاده الفترة الماضية، في ظل هبوط مستواه مع تقدمه في السن.