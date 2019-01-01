تيسير الجاسم : زيادة عدد الأجانب قلص دور اللاعب المحلي في الدوري السعودي

رغبته في مواصلة اللعب للمحافظة على مستواه الفني

ماجد جزر

بدأ اللاعب الدولي السعودي المُخضرم تيسير الجاسم مشواره مع ناديه الجديد النصر الكويتي بعدما تعاقد معه الأخير الأسبوع الماضي.

ويخرج الجاسم للمرة خارج الدوري السعودي للمحترفين، بعد قضاء 15 موسم حيث لعب لناديي الأهلي، قبل أن يلعب لنادي الوحدة على سبيل الإعارة.

وكشف الجاسم في تصريحاته لقناة العربية عن سبب اختياره الانتقال إلى الدوري الكويتي، وأشار إلى رغبته في مواصلة اللعب للمحافظة على مستواه الفني.

وردًا على الفارق الفني بين الدوري السعودي ونظيره الكويتي، قال : "اللاعب المحترف يكون هدفه دائمًا التواجد في الملعب والبحث عن فرصة لعب باستمرار".

وأكد الجاسم أن فرص اللعب في الدوري السعودي أصبحت قليلة بالنسبة للاعبين المحليين بسبب زيادة عدد اللاعبين المحترفين بالدوري السعودي.

وأنهى اللاعب حديثه عن ناديه الجديد النصر الكويتي وقال : "الفريق يُقدم مستوى جيد خلال المواسم الأخيرة، فهو لم ينزل من المراكز الخمسة الأولى وهم بحاجة للاعبي الخبرة، لذلك اختيار مناسب لي".

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نادي النصر الكويتي كان قد أعلن تعاقده مع تيسير الجاسم قائد المنتخب السعودي وأهلي جدة والوحدة السابق في صفقة انتقال حر.