27 من 31! رقم مذهل لتير شتيجن مع برشلونة

حارس المرمى الألماني يؤكد دوره المهم في صدارة البارسا لليجا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تألق مارك أندريه تير شتيجن خلال الشوط الأول من مباراة فريقه برشلونة ضد أتليتك بلباو في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني، والذي انتهى منذ قليل بالتعادل السلبي.

وتصدى حارس المرمى الألماني لتسديدتين من جانب أصحاب الملعب ليرفع رصيده من التصديات ضد آخر 31 تسديدة على مرماه إلى 27 تصدٍ! ولم يتقبل من تلك التسديدات سوى 4 أهداف.

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اللاعب صاحب الـ26 عامًا ارتدى القميص الكتالوني صيف 2014 قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ مقابل 12 مليون يورو، وقد خاض مع الفريق 170 مباراة في جميع البطولات حافظ على نظافة شباكه خلال 70 مباراة منهم واستقبل 158 هدفًا.

ويتصدر البارسا جدول ترتيب الليجا برصيد 50 نقطة وبفارق 5 نقاط عن ريال مدريد الذي انتزع المركز الثاني من أتليتكو مدريد صاحب الـ44 نقطة بعدما هزمه في ديربي العاصمة يوم أمس السبت، ولدى المتصدر فرصة زيادة الفارق إلى 6 أو 8 نقاط حال التعادل أو الفوز في ملعب سان ماميس.