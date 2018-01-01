هنري: منحنا ليون فرصة لانتصار مجاني

تيري هنري مدرب فريق موناكو غاضب من أداء نجومه أمام موناكو.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حمل تيري هنري مهاجم موناكو وبرشلونة وأرسنال السابق والمدير الفني الحالي لموناكو نجوم الفريق مسؤولية الخسارة أمام ليون بالجولة الـ 17 من الدوري الفرنسي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هنري وأكد خلالها أن فريقه افتقد للرغبة في تحقيق الفوز أو اللاعب وهو ما تسبب في تلك النتيجة.

وقال هنري: "أمام دورتموند في دوري الأبطال كنت أشعر بالإحباط، حتى لو كنا سنغادر البطولة لا يجب أن نخسر بتلك الطريقة، وأمام ليون قمنا بالشيء نفسه".

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وأضاف: "شاهدوا أول هدفين، لقد منحناهم الكرة بشكل مجاني من أجل أن يسجلوا الهدف، وفي الهدف الثاني تمريرة واحدة ضربت الدفاع كله، لا أفهم كيف يحدث ذلك، لكن كان هناك شخص يركز ويريد تسجيل الأهداف واللعب والآخر لا يريد أن يدافع".

وأكمل: "لقد جعلنا الأمور سهلة للغاية بالنسبة لليون، أخطأنا في الأهداف التي تلقيناها ومنحناهم فرص التسجيل، وفريق قوي مثل ليون لن يهدر تلك الفرص".

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واختتم تصريحاته: "يمكنك أن تلعب بأربعة أو خمسة مدافعين لكن إذا كنت تفتد للرغبة في تحقيق الانتصار سيكون من الصعب تحقيق الانتصارات، لا يمكننا اختلاق الأعذار الآن".

جدير بالذكر أن موناكو كان قد تعرض للخسارة بثلاثة أهداف نظيفة أمام ليون، ويحتل في الوقت الحالي المركز الـ 19 في الدوري الفرنسي.