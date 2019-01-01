تيري: لا يوجد أفضل من لامبارد لتدريب تشيلسي

يتوقع ترحيب واسع من جماهير الفريق بقدومه

يعتقد جون تيري نجم تشيلسي السابق، أن فرانك لامبارد هو الرجل المناسب لقيادة البلوز بمنصب المدير الفني الفترة القادمة.

نادي ديربي كاونتي أعلن أمس الثلاثاء، عن حصول مدربه لامبارد على إذن، من أجل التفاوض مع تشيلسي.

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المفاوضات تبدو وأنها تسير في الطريق الصحيح، ليصبح نجم البلوز السابق مدرباً للفريق خلفاً للإيطالي ماوريسيو ساري.

تيري قال عن تلك الإمكانية:"بعد الموسم الذي قضاه مع ديربي، والعقوبة التي يمر بها تشيلسي، لا يوجد أفضل من لامبارد لقيادة الفريق".

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وأضاف:"إنه الوقت المناسب للامبارد بالتواجد في تشيلسي، مر بالعديد من الضغوط المشابهة كلاعب بعد قدومه من وست هام، واجتازها جميعاً ليصبح أفضل لاعب بتاريخ النادي".

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وتابع المدرب المساعد في أستون فيلا:"توقعي أن جميع الجماهير سترحب بقدومه لأنهم يحبونه كأنه كأسطورة عظيمة لهم".

يذكر أن تيري قضى ما يقرب من 14 عاماً كزميل للامبارد في صفوف تشيلسي خلال رحلتهما في الملاعب.