تيرني: اللعب على ملعب الإمارات يضعنا تحت ضغط

لاعب أرسنال يعتقد أن فريقه عندما يلعب على ملعبه يكون مضغوطاً

أكد كيران تيرني لاعب أرسنال الإنجليزي، أن لعب فريقه على ملعب الإمارات يضعه دائماً تحت ضغط ويتسبب في راحة للضيوف.

وتغلب أرسنال على فيتوريا جيمارياش البرتغالي بثلاثة أهداف لهدفين، في الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي.

وقال كيران في تصريحات عقبت اللقاء: "مباراة ستاندرليج كانت مختلفة، سجلنا خلالها أربعة أهداف وكانت مريحة بالنسبة لنا".

وواصل: "عندما نلعب على ملعب الإمارات يكون هناك ضغط علينا، وبالتالي هذا يمنح الضيوف حرية أكبر، ولكن اليوم حصلنا على الثلاث نقاط وهذا المهم".

وتابع: "عندما تنضم إلى فريق جديد فإنك ترغب في المشاركة وألا تكون مصاباً، ولكن الجميع هنا كانوا رائعين، لا يزال أمامي طريقاً طويلاً في أرسنال أنا أتطور هنا بشكل ملحوظ".

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ويتصدر أرسنال مجموعته بالعلامة الكاملة، ويأتي خلفه فرانكفورت بست نقاط، ثم ستاندرليج بثلاث نقاط ويتذيل جيمارياش المجموعة دون أي نقطة.