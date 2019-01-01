تيرشتيجن يعبر عن استيائه من مقاعد بدلاء ألمانيا

وجود نوير أساسيًا في منتخب ألمانيا يتسبب في المزيد من الغضب لحارس برشلونة

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد مارك أندريه تيرشتيجن، حارس مرمى برشلونة، استيائه من الجلوس على مقاعد بدلاء منتخب ألمانيا وعدم الحصول على فرصة للعب أمام هولندا وأيرلندا الشمالية.

مانويل نوير هو قائد منتخب ألمانيا وحارسه الأساسي حتى بعد تراجع مستواه وكثرة الإصابات.

وقال تيرشتيجن في تصريحات صحفية: "من الصعب إيجاد تفسير منطقي لجلوسي على دكة البدلاء وبالأخص في الفترة التي أقدم فيها أفضل مستوياتي".

وتابع: "أستمر في المحاولة أن أكون الخيار الأول ولكن في كل مرة أنضم للمنتخب يصبح الأمر أكثر إحباطًا وحزنًا".

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يخرج فيها صاحب الـ 27 عامًا ليرفض مقاعد بدلاء ألمانيا إذ سبق وانتقد قرارت المدرب في نهائيات كأس العالم بروسيا العام الماضي.

كما أكد الحارس الكتالوني سعادته باستمرار إيفان راكيتيش وانضمام فرينكي دي يونج للفريق مؤكدًا أنهما إضافة قوية في المواسم المقبلة.

واختتم: "أنا سعيد بالفريق الحالي حتى بعد فشل ضم نيمار، نحن نبحث دائمًا عن الأفضل وهو بين الأفضل دون شك ولكننا أيضًا نمتلك عناصر قوية".

جدير بالذكر أنّ لينو، حارس مرمى أرسنال، هو الآخر عبّر عن غضبه من عدم الحصول على فرصة مع المانشافت.