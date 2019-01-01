تيرشتيجن: نحتاج دعم الجمهور ضد خيتافي

تعرف على رد فعل تيرشتيجن بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا

طلب مارك أندريه تيرشتيجن، حارس مرمى برشلونة، مساندة الجماهير في مباراة خيتافي معتذرًا عما حدث في دوري أبطال أوروبا.

برشلونة فشل في الحفاظ على تقدمه في الذهاب بثلاثية نظيفة ليخسر أمام ليفربول ويودع البطولة.

وقال تيرشتيجن في رسالة عبر إنستجرام: "احتجت لإفراغ كل ما في عقلي بعد المباراة قبل مراجعة تفاصيل ما حدث".

وتابع: "استقبلت العديد من الرسائل وأود شكر الجميع على تشجيعهم وتعاطفهم واحترامهم لنا".

وأردف: "الجمهور عظيم للغاية، علينا أن نبقى رأسنا مرفوعة والموسم لم ينته بعد وعلينا التركيز على حصد لقب كأس ملك إسبانيا أيضًا".

واختتم: "يوم الأحد نلعب آخر مباراة لنا في كامب نو وأتطلع لرؤية دعمكم. يحيا برشلونة".

جدير بالذكر أنّ برشلونة خرج الموسم الماضي من روما بسيناريو مماثل بعد الفوز في كامب نو برباعية لهدف والخسارة بثلاثة أهداف في أوليمبيكو.

ولم يحقق النادي الكتالوني دوري أبطال أوروبا منذ 2015 وهي أطول فترة يبتعد فيها البلوجرانا عن اللقب مع ليونيل ميسي.