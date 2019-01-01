تيرشتيجن إلى سيليسين: سأفتقدك يا صديقي
مصعب صلاح تابعوه على تويتر
وجّه مارك أندريه تيرشتيجن، حارس مرمى برشلونة، رسالة إلى ياسبر سيليسين بعد رحيل الأخير إلى صفوف فالنسيا.
برشلونة أعلن بالأمس، الأربعاء، انضمام سيليسين إلى الخفافيش في صفقة وصلت إلى 35 مليون يورو.
وقال تيرشتيجن في رسالة إلى سيليسين عبر حسابه بموقع إنستجرام: "لاعب محترف وزميل وصديق رائع. استمتعت كثيرًا بالعمل معك خلال السنوات الثلاثة الماضية، دائمًا تعمل بجد ولدينا العديد من الذكريات الطيبة".
وتابع: "أتمنى لك التوفيق في التحدي المقبل وأود مواجهتك في الموسم المقبل".
من جانبه ردّ سيليسين على الرسالة بقوله: "شكرًا لك يا صديقي، قضينا فترة عظيمة سويًا وأتمنى لقاءك قريبًا".
A serious professional, good teammate and friend. I enjoyed working together these past 3 years with you Jasper, always hard work and successful memories. Good luck with your new challenge and I look forward to playing against you next season. Fuerte abrazo @jaspercillessen ! 👊🏻
ويقترب النادي الكتالوني من ضم نيتو، حارس فالنسيا، لتعويض رحيل الهولندي صاحب الـ 30 عامًا.
التقارير الصحفية كشف أن إيرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، يخطط لمنح نيتو مباريات أكثر في بطولة الدوري الإسباني بدلًا من اقتصار دور الحارس على خوض لقاءات كأس الملك فقط.