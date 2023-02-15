تيد لاسو الموسم الثالث: موعد العرض، المقطع التشويقي، وكيف تشاهده؟

مسلسل تيد لاسو يعود إليكم من جديد.. هنا الدليل الشامل للموسم الثالث

حقق مسلسل تيد لاسو نجاحًا كبيرًا في الموسمين اللذين عُرضا وكان آخر حلقاته في أكتوبر 2021. عشاق المسلسل على موعد مع الموسم الثالث منه الذي كُشف عن موعد عرضه والفيلم الترويجي له.

ويحكي المسلسل قصة المدرب لاسو الذي يحاول تحقيق المجد والانتصارات مع فريق ريشموند.

وهيمن المسلسل الذي يتمتع بطابع فكاهي على معظم جوائز حفل إيمي 2021 بحصد بطل المسلسل جاسون سوديكيس جائزة أفضل ممثل وفوز هانا وادينجهام وبريت جولديشتاين جائزي أفضل ممثلة وممثل مساعد، كما فاز المسلسل بجائزة أفضل مسلسل كوميدي.

متى موعد عرض الموسم الثالث من مسلسل تيد لاسو؟ وكيف يمكن مشاهدته؟

سيُعرض الموسم الثالث من المسلسل الكوميدي بداية من الأربعاء 15 مارس المقبل.

سيكون الموسم الثالث متاحًا عبر Apple TV+

كم تبلغ تكلفة الاشتراك الشهري في Apple TV+؟

تبلغ قيمة الاشتراك الشهري في المنصة للقاطنين بالمملكة العربية السعودية 30 ريالًا بعد تجربة مجانية لسبعة أيام، وفي مصر يُكلف الاشتراك الشهري 120 جنيهًا بعد سبعة أيام من التجربة المجانية.

البلد قيمة الاشتراك مصر 120 جنيهًا شهريًا المملكة العربية السعودية 30 ريالًا شهريًا

شاهد المقطع التشويقي للموسم الثالث من مسلسل تيد لاسو:

ما الذي ينتظره الجمهور من الموسم الثالث من مسلسل تيد لاسو؟

أحداث المسلسل المشوقة في نهاية الجزء الثاني جعلت الجمهور يترقب الجزء الجديد؛ فنيت انشق عن نادي ريشموند ليعمل مدربًا في وست هام والذي اشتراه الزوج السابق لريبيكا والتون.

سينتظر المتابعون أحداثًا شيقة عن المنافسة بين الناديين خلال الجزء الجديد بعدما اتجه نيت للعمل مع "عدو" تيد.

وسيواجه النادي الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمييرليج" بموجة سخرية من الإعلام، لكن على الجانب التسويقي سيشهد تحولًا خطيرًا.

هل هناك تغيير في طاقم العمل في مسلسل تيد لاسو الموسم الثالث؟

ما زال طاقم العمل الأساسي للمسلسل مستمرًا في الجزء الثالث.

جاسون سوديكيس يمثل شخصية تيد لاسو، هانا وادينجهام في دور ريبيكا ويلتون وبريت جولدشتاين في دور روي كينت، أما بيرندن هانت فيظهر بشخصية المدرب بيارد، وجونو تيمبيل في دور كيلي جونز وجيريمي سويفت بدور ليسلي هيجينز وفيل دونستير يمثل جايمي تارت.

هل الموسم الثالث من تيد لاسو هو الأخير؟

ربما يكون الموسم الثالث من المسلسل هو الأخير، فسوديكيس أشار إلى ذلك قائلًا: "القصة المتداولة عن أن الموسم الثالث هو الخير أراها وأعرفها وأفهمها. أنا سعيد بالمواسم الثلاثة، لكن من يدري ما سيحدث بعد الآن".