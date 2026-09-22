"يمكنكم التظاهر بالفضيلة ولكن!" .. تيجاني ريندرز يعترف: لا يمكنني رفض أموال السعودية

بدا أن دور ريندرز في مانشستر قد انتهى. فقد استقدم النادي الإنجليزي ثلاثة لاعبي خط وسط هم إليوت أندرسون وأيوب بوعدي وإنزو فرنانديز، الذين كلفوا النادي أكثر من مائة مليون يورو.





ولتغطية تكاليف هذه الصفقات، تخلص السيتيزنز من عدة لاعبين، من بينهم رايندرز. وكان اللاعب الهولندي يتفاوض مع أتلتيكو مدريد، لكن في النهاية لم يتوصل الناديان إلى اتفاق بشأن قيمة الصفقة.

أما نادي القادسية، فقد كان مستعدًا لدفع المبلغ الذي طلبه مانشستر سيتي. ودفع النادي السعودي في النهاية حوالي ستين مليون يورو لجلب اللاعب الدولي.

وبشأن انتقاله من الدوري الإنجليزي إلى السعودي في صيف 2026، قال ريندرز أمام كاميرات قناة NOS: "هل كان النادي الوحيد الذي أبدى استعدادًا لدفع مبلغ يرضي مانشستر سيتي؟ نعم، في الواقع كان كذلك. كانت هناك خيارات أخرى، لكنها لم تكتمل أو تعثرت عند سعر الطلب".

وأضاف: "في النهاية، بدأت أفكر: هل أرغب في البقاء مع سيتي لموسم آخر دون أن أكون سعيداً تماماً، أم أختار خوض مغامرة جديدة؟ عندها تحدثت مع القادسية ومع المدرب. وبعد تلك المحادثة، أصبحت متحمساً للغاية".

ويقول ييرون ستيكلنبورج، المراسل في NOS، إن هناك أيضًا من يرون أن رايندرز «مجرد شخص يسعى وراء المال».

حول ذلك يعترف ريندرز: "لا، لكن لا يمكن إنكار ذلك. الراتب الذي يُعرض هناك، فليحاول أي لاعب أو أي إنسان أن يرفضه... يمكننا جميعًا أن نتظاهر بالفضيلة ونقول: «أنا لن أفعل ذلك»، لكنني أعتقد أن معظم الناس سيقولون «نعم» مقابل هذا المبلغ".