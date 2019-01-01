تيتي يستقر على بديل نيمار مع البرازيل في كوبا أمريكا

مدرب منتخب البرازيل تيتي يعلن عن بديل نجم باريس سان جيرمان نيمار في بطولة كوبا أمريكا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن المدرب تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل عن بديل نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان في قائمة الفريق الخاصة ببطولة كوبا أمريكا.

جاء هذا البديل ليكون ويليان لاعب تشيلسي الذي نجح في الوصول للقائمة النهائية من ضمن أربعة مرشحين ظهرت أسمائهم في الساعات الماضية.

الأكثر تسجيلًا للأهداف الدولية من النجوم الحاليين : ⚽️

🇵🇹 رونالدو - (86 هدفًا)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

🇮🇳 سونيل تشيتري - (66 هدفًا)

🇦🇷 ميسي - (65 هدفًا)

🇧🇷 نيمار - (60 هدفًا) pic.twitter.com/WQLK4NGoZu

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ يونيو ٢٠١٩

وكان نيمار قد تعرض لإصابة قوية في الكاحل خلال مواجهة المنتخب البرازيلي الودية أمام منتخب قطر التي أقيمت قبل أيام وتم الإعلان عن غيابه عن البطولة.

واستبعد تيتي كل من دوجلاس كوستا نجم يوفنتوس وفينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد بالإضافة للوكاس مورا هداف توتنهام من ترشيحاته لصالح لاعب تشيلسي.

صاحبة اتهام الاغتصاب لنيمار تظهر على التليفزيون البرازيلي

وتخوض البرازيل البطولة على أرضها ووسط جماهيرها في ظل وجود توقعات كبيرة بتحقيق السيليساو للقب الكأس الغائبة عن خزائنهم منذ سنوات.

جدير بالذكر أن نيمار يواجه في الوقت الحالي عدة مشاكل بعيدًا عن الإصابة حيث يواجه اتهامات بالاغتصاب من فتاة برازيلية جاري التحقيق فيها حاليًا.