تيتي يرد على مبابي: لا يوجد أذربيجان في أمريكا الجنوبية!

مدرب البرازيل ليس سعيداً بتصريحات نجم بي إس جي

رد مدرب البرازيل تيتي على تصريحات كيليان مبابي بخصوص سهولة المباريات في أمريكا الجنوبية مقارنة بأوروبا، والتي أثارت جدلاً كبيراً.

نجم فرنسا وبي إس جي كان قد تحدث في مايو الماضي عن حظوظ المنتخبات في المونديال، وناقش صعوبة المنافسة من وجهة نظره في أوروبا مقارنة بباقي القارات، وتأثير ذلك على فرص الفرق. طالع هنا

كيف رد تيتي على مبابي؟

مدرب السامبا انتظر أربعة أشهر من أجل التعليق على تصريحات اللاعب الشاب، وجاء ذلك في حوار مع "ESPN" بنسختها البرازيلية.

وقال تيتي: "لا أعتقد أن مبابي يقصد المباريات الإقصائية، ولكن ربما دوري الأمم الأوروبية أو الوديات، ولكن بالتأكيد ليس الإقصائيات".

وأضاف: "تحدثت مع صحفي من الأوروجواي مؤخراً وناقشنا صعوبة اللعب في بلاده أو بوليفيا مثلاً، مبابي لا يعرف تلك الصعوبات ولم يلعب في تلك الظروف".

وواصل البرازيلي: "مع كامل الاحترام، لا نملك فرصة اللعب ضد أذربيجان، أو فريق يعتبر بمثابة الراحة، كل المباريات صعبة في التصفيات أكثر من تصفيات أوروبا".

كأس العالم على الأبواب للبرازيل وفرنسا

وتدخل فرنسا كأحد أبرز المرشحين للقب العالمي في قطر 2022 بصفتها حاملة الكأس عن النسخة الماضية، بينما تعد البرازيل من الأبرز أيضاً في ظل المستوى المميز بالتصفيات.

وتلعب فرنسا في مجموعة تضم الدنمارك، أستراليا، وتونس، بينما البرازيل ستواجه صربيا، سويسرا، والكاميرون.