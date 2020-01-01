تيتي: نيمار؟ هام لكن يمكنني الاستغناء عنه في البرازيل

تيتي مدرب منتخب البرازيل يؤكد أن نيمار من الممكن الاستغناء عنه في منتخب البرازيل.

أكد المدرب البرازيلي تيتي المدير الفني لمنتخب بلاده على أهمية النجم نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بالنسبة للسامبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها تيتي وأكد خلالها أن نيمار على الرغم من أهميته والفارق الذي يصنعه إلا أنه من الممكن الاستغناء عن وجوده واستبداله.

وقال تيتي: "نيمار يمنحك الطمأنينة لأنه يقوم بأشياء غير متوقعة في المباريات، هو يقدم حلول جيدة سواء على المستوى الفردي أو الجماعي".

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وأضاف: "بوجوده إمكانيات الفريق تضاعف عندما يتألق، كل هذا في حال كان بأفضل أحواله بدنيًا وذهنيًا، هو لاعب هام للغاية لكن بكل تأكيد يمكن استبداله".

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وأردف عن مكانه كمدرب للفريق: "ذلك المركز في تدريب البرازيل يعني الكثير من المسؤولية، وكل مدرب يأتي لهنا يواجه نفس التحدي".

وكان منتخب البرازيل قد حقق بطولة كوبا أمريكا الأخيرة دون وجود البرازيلي نيمار الذي أصيب، وتجاوزوا الأرجنتين في نصف النهائي.

ويقدم الفريق مستويات طيبة تحت قيادة تيتي في الفترة الأخيرة منذ توليه مسؤولية السامبا في صيف 2016 بعد المستوى المخيب في كوبا أمريكا