تيتي: نيمار من أفضل 3 لاعبين في العالم

تيتي يتحدث عن نيمار قبل مواجهة البرازيل والسنغال

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال المدرب البرازيلي تيتي المدير الفني لمنتخب السامبا إن نيمار يعد واحدًا من أفضل 3 لاعبين في العالم حين يكون في أعلى مستوياته.

وعاد نيمار من أجل الانضمام إلى المنتخب البرازيلي من جديد، وذلك بعد غيابه عن قائمة الفريق المشاركة في كوبا أمريكا الأخيرة والتي توج بها منتخب السيليساو.

وحول نيمار، قال تيتي إنه إضافة للمنتخب في أي وقت ينضم فيه، كما أن غيابه يؤثر كثيرًا على الخط الهجومي للفريق وعلى زملائه كذلك.

وأضاف: "نيمار أحد أفضل 3 لاعبين في العالم في وضعه الطبيعي وعندما يكون في أفضل مستوياته، هذا شيء قلته من قبل في أكثر من مناسبة وأعيده الآن"

أليجري يحدد موعدًا نهائيًا لتدريب مانشستر يونايتد

وتابع: "ما حدث معه مؤخرًا بخصوص سوق الانتقالات الصيفية والإصابة التي أبعدته عن كوبا أمريكا والقضية التي كانت قبلها أشياء جعلت البعض ينسى قيمته والإضافة الكبيرة التي أعطاها للمنتخب وللأندية التي لعب لها"

وأردف: "مباراة السنغال ستكون ودية ولكنها ستكون مهمة من أجل التجربة والوقوف على مستوى اللاعبين ومواجهة منتخب خارج إطار أمريكا الجنوبية"

يذكر أن نيمار كان قد تعرض لهجوم من قبل جماهير باريس سان جيرمان بسبب رغبته في الانتقال إلى برشلونة وتعمده التقليل من نادي العاصمة الفرنسية.