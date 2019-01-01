تيتي: مباراة بيرو الأفضل وعانيت من أجل جيسوس

انتصار كاسح للبرازيل

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد تيتي، مدرب البرازيل، بالعرض القوي الذي قدمه المنتخب وانتصاره الكاسح على بيرو، واصفاً المباراة بأنها واحدة من الأفضل.

البرازيل اكتسحت بيرو مساء السبت بخماسية نظيفة لتضمن صدارة المجموعة الأولى بعد عروض أولى غير مقنعة أمام فنزويلا وبوليفيا.

وقال تيتي بالمؤتمر الصحفي: "واحدة من أفضل مبارياتنا، أرضية الملعب ساعدت، مررنا قرابة 600 تمريرة كل مباراة، ولكن لم نسجل، حللنا الأمر اليوم".

💫بخماسية ثقيلة في شباك بيرو.. البرازيل إلى دور ربع نهائي كوبا أمريكا 🏆#CopaAmerica pic.twitter.com/XCDZFRqjZw — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 22, 2019

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وأكمل: "يجب أن نكمل هذا الأداء، بين الشوطين جهزت اللاعبين لكل الاحتماليات، هذه هي شخصيتنا وتعطينا الثقة، نحن هنا لنفوز ولعب كرة جيدة".

وختم تيتي بمساندة مهاجمه جابرييل جيسوس بعد إضاعته ركلة جزاء: "كنت حزيناً لأنه لم يسجل، لعب كثيراً وفخور بما قدم، عانيت لمعاناته، الهدف لا يؤثر على تقييمه".

البرازيل ضمنت صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط، بفارق نقطتين عن صاحبة المركز الثاني فنزويلا.