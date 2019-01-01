تيتي ينتقد أداء البرازيل أمام السنغال

تعرف على تصريحات تيتي بعد تعادل البرازيل مع السنغال

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

انتقد تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، مستوى اللاعبين أمام السنغال بعد التعادل بهدف لكل فريق وديًا.

روبرتو فيرمينو سجل الهدف الأول للبرازيل قبل أن ينجح فامارا ديدهيو من تسجيل التعادل من ركلة جزاء تحصل عليها ساديو ماني.

وقال تيتي في تصريحات عقب اللقاء: "كنا في مستوى أقل بكثير من قدرات الللاعبين الحقيقية. هذا الفريق كان قادرًا على تقديم الأفضل ولكنه لم يفعل ذلك".

وتابع: "نريد أن نحقق نتائج إيجابية لأنه حينما نفشل في ذلك يبدأ الجميع في توجيه الانتقادات لنا".

صاحب الـ 58 عامًا أثنى على نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان، وأكد أنّه عاد إلى مستواه المعتاد.

وواصل: "لقد قمنا ببعض التعديلات في طريقة اللعب واعتمدنا أسلوب 4-4-2 لمحاولة إيجاد أفضل طريقة ممكنة لتطوير الفريق".

واختتم: "ألبعض يهاجمني لأنني قررت ضم لاعبين من الدوري المحلي الذي لم يتوقف خلال الفترة الدولية ولكني لا أهتم بذلك وكل ما يشغلني هو اختيار الأنسب".

جدير بالذكر أنّ البرازيل لم تحقق أي انتصار منذ الفوز بكوبا أمريكا، إذ تعادلت مع كولومبيا والسنغال وخسرت من بيرو.