تيتي: أتفهم أسباب عدائية جماهير البرازيل

صافرات الاستهجان طاردت أصحاب الأرض

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق تيتي، مدرب البرازيل، على صافرات الاستهجان التي لاحقت لاعبي فريقه من الجماهير في اللقاء الافتتاحي لكوبا أمريكا أمام بوليفيا.

السامبا انتصرت بثلاثية نظيفة، ولكن الأداء السلبي، خصوصاً في الشوط الأول، جعل جماهير ملعب ساو باولو تبدي استهجانها من المستوى.

وقال تيتي للمراسلين بعد المباراة: "شعرنا بها جميعاً، حتى أنا كمدرب شعرت بالاستهجان، عندما لا تقدم المطلوب هكذا يكون الرد".

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هل يمكن لـ"ميسي ورفاقه " الوصول إلى منتخب أوروجواي - الأكثر تتويجًا بكوبا أمريكا ؟🤔 pic.twitter.com/Gvc6vZHvS3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 14, 2019

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وواصل: "عندما تمرر في الخلف طبيعي أن تسمع صيحات استهجان، ولكن إذا هاجمنا سنسمع التصفيق، ولكن هذا طبيعي في ساو باولو".

واتفق القائد داني ألفيش مع مدربه: "هذا طبيعي في ساو باولو، هناك تعصب للأندية هنا، وأمر معقد اللعب هنا، ولكن أظهرنا شخصية".

وأردف: "كان هناك لحظة عندما صرخ تيتي والجميع سمعه، الأمر يختلف في باهيا، الجماهير تفتقد المنتخب وسنشعر بالطاقة هناك أكثر".

وتلعب البرازيل الثلاثاء المقبل في باهيا أمام فينزويلا ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى.