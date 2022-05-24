تيبو كورتوا يكشف نقطة قوة وضعف ليفربول ويؤكد: لست أفضل حارس في العالم

تحدث لاعبو ريال مدريد بشكل خاص عن نهائي دوري أبطال أوروبا في يوم إعلامي مفتوح نظمه النادي استعدادًا للمباراة الأهم في الموسم أمام ليفربول.

ووجه تيبو كورتوا رسائل لجمهور ريال مدريد ضمن هذا الإطار، قائلًا إنه يقدر دعهم وكل شيء يقدمونه حتى يفوز الفريق باللقب الرابع عشر على مستوى دوري أبطال أوروبا.

أفضل حارس في العالم؟

وأضاف كورتوا: "أفضل حارس مرمى في العالم؟ ما وصلت إليه هو حصيلة عمل سنوات عديدة، لقد كنت في مستوى رائع لعامين هنا، والآن تسير الأمور بشكل أفضل، الموسم الحالي من أبين أفضل مواسمي، أنا واحد من بين الأفضل ولكن من الصعب أن أقول إنني الأفضل".

وعن مشوار التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، قال كورتوا: "لقد كان لا يصدق، المرور من بي إس جي كان مجنونًا، في تشيلسي كان يومنا سيئًا، والمرور من السيتي كان الأكثر خصوصية".

ماذا قال تيبو كورتوا عن ليفربول قبل نهائي دوري أبطال أوروبا؟

وأضاف: "ليفربول فريق عظيم ويلعب بضغط عالٍ، سيكون علينا أن ندافع جيدًا، يلعبون بخطوط متقدمة في الملعب وسيتعين علينا أن نستغل ذلك بأفضل شكل".

ووصف الموسم في تلخيص سريع قائلًا: "في بداية الموسم استقبلنا 3 أهداف من ليفانتي كلفتني لقب زامورا، كان علينا أن نتأقلم مع تعليمات المدرب، حينما فعلنا ذلك، قادنا استمراريتنا لنكون أمام الجميع".

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