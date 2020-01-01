تيباس يهدد بالعقوبات بسبب تكرار مخالفات لاعبي الدوري الإسباني

منذ أن وضع بروتوكول الليجا لم يتوقفوا عن الذهاب لحفلات الشواء وأعياد الميلاد

هدد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني بتصعيد الأمر وتطبيق العقوبات على اللاعبين بسبب تكرار عدم التزامهم بإجراءات التباعد الاجتماعي.

وتعود منافسات الدوري الإسباني اليوم الحادي عشر من يونيو بعد توقفها لثلاثة أشهر، وذلك من خلال ديربي الأندلس ما بين إشبيلية وريال بيتيس.

ووضعت رابطة الليجا عددًا من القواعد الخاصة بالتباعد الاجتماعي لتشكل بروتوكولًا للدوري الإسباني منعًا لتفشي الوباء بين اللاعبين والمدربين.

المزيد من الفرق

ورغم ذلك، تكررت المخالفات من عدد من اللاعبين أبرزهم لوكا يوفيتش نجم ريال مدريد ونجمي برشلونة أرتور ميلو ونيلسون سيميدو.

وبناء عليه، هدد خافيير تيباس باتخاذ إجراءات في حق اللاعبين الذين لم يتوقفوا عن الذهاب إلى حفلات الشواء وأعياد الميلاد منذ وضع البروتوكول.

وأضاف: "بإمكاننا وضع عقوبات بالإيقاف على المخالفين ولكن نأمل ألا نضطر إلى الذهاب إلى هذا الحد والقيام بذلك، ولكن إذا لم يتوقف اللاعبون عن الذهاب إلى حفلات الشواء أو التجمعات، فلن يكون لدينا خيار آخر"

وتابع: "لقد أثبتنا ثقتنا باللاعبين، الشيء الوحيد الذي نطلبه في المقابل هو أن نلمس العائد من هذه الثقة، وألا يتم مخالفة القواعد مما يضر بالليجا وبصحة الناس بشكل عام"

عائلة رونالدو وحفلات جنسية وتهمة اغتصاب.. جرائم اللاعبين في زمن كورونا

يذكر أن فيروس كورونا الجديد قد أوقف كرة القدم في أوروبا لنحو ثلاثة أشهر، ولكنها تستعد في الوقت الحالي للتعافي منه والعودة إلى الدوران من جديد.