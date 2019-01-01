تيباس يرفض اقتراح روبياليس بتغيير مواعيد مباريات الليجا

ما هي آخر تطورات الخلاف بين تيباس وروبياليس فيما يتعلق بمواعيد مباريات الدوري الإسباني؟

أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني، أنّ جدول الليجا لن يتغير خلال الفترة المقبلة رغم اعتراض رئيس الاتحاد، لويس روبياليس.

الرابطة أعلنت مواعيد أول 3 جولات من الليجا والتي شهدت مباريات أيام الجمعة والإثنين وهو ما اعترض عليه روبياليس.

وقال تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "مواعيد مباريات الدوري لن تتغير وسنبقى كما نحن".

وأوضح: "لو أراد الاتحاد عدم خوض مباريات يومي الجمعة والإثنين فعليه أن يتحدث معنا وسوف نراجع الأمر للموسم المقبل".

واختتم: "خوض المباريات في أكثر من يوم خلال الأسبوع أمر مفيد للتسويق لبطولة الليجا".

وكان رئيس الاتحاد قد سبق وأعلن أنّ موسم 2019-2020 لن يشهد مباريات في الجمعة والإثنين وهو ما تجاهله خافيير تيباس، رئيس الرابطة.

برشلونة سوف يفتتح الليجا يوم 16 أغسطس المقبل والموافق الجمعة كما سيلعب أتلتيكو مدريد يوم الإثنين في الجولة الثانية.

جدير بالذكر أنّ روبياليس وتيباس سوف يجتمعان مساء اليوم، الأربعاء، لإيجاد حل نهائي لهذه الأزمة.

النادي الكتالوني حامل اللقب في آخر موسمين بينما ريال مدريد يسعى لحصد البطولة بعد تعزيز الفريق وصرف نحو 300 مليون يورو في سوق الانتقالات.