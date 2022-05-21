تيباس يدعم ريال مدريد .. الليجا تنتظر تجديد مبابي لمقاضاة باريس!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن إمكانية معاقبة نادي باريس سان جيرمان وذلك بعد الأنباء المتداولة عن تجديد كيليان مبابي عقده مع الفريق الفرنسي.

وكان الجناح الدولي قريبًا للغاية من الانضمام لصفوف ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي القادم، لكنه غير وجهته في آخر اللحظات.

وتم الإعلان عن الراتب الضخم الذي سيتقاضاه مبابي لدى النادي الباريسي الذي يصل إلى 50 مليون يورو في الموسم، وهو ما يضع باريس تحت الاتهام بخرق قانون اللعب المالي النظيف.

كيف يمكن أن يعاقب باريس؟

تدرك رابطة الدوري الإسباني أنه مع تجديد مبابي، يتخطى الفريق الفرنسي جميع هوامش الرواتب المتاحة، حيث ينتظرون فقط الإعلان الرسمي عن راتب اللاعب لأخذ بعض الخطوات تجاه باريس.

وبحسب الصحفي "باكو جونزاليس" الذي يعمل لدى "cadena COPE" فإنه من الوارد أن يندد خافيير تيباس بتلك المسألة.

ووفقًا لهذا المصدر، فإنه يتم دراسة الإجراءات القانونية ضد باريس سان جيرمان أمام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وحتى أمام محاكم العدل من قبل رابطة الدوري الإسباني.

ومن المعرروف عن تيباس أنه يناهض الأندية التي تُدعم ماديًا من خلال الحكومات والدول، مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

لماذا توجد مشكلة بين الدوري الإسباني ومبابي؟

الفكرة ليست شخصية حول كيليان مبابي، لكن الأمر يرجع إلى تفضيل تيباس أن تكون الأندية مستقلة عن دعم الحكومات والبلدان وتعتمد على مصادرها.

وأيضًا لكون خسارة مبابي في ريال مدريد هي خسارة للدوري الإسباني ككل، حيث كان يرغب خافيير في استغلال انتقال أبرز موهبة شابة في العالم حاليًا في أمور تسويقية.

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