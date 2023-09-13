تيباس يتحدث عن تهديدات ريال مدريد.. وعودة ميسي إلى برشلونة!

رئيس رابطة الليجا يتناول كل الملفات..

تطرق رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس إلى العديد من الملفات على هامش تقديم ألبوم ملصقات "بانيني" السنوية، متحدثًا عن ليونيل ميسي، لامين يامال، وقضية لويس روبياليس.

وقال تيباس في البداية: "لم أسمع آخر تصريحات لويس روبياليس، فقط قرأت بعض العناوين ولم أر شيئًا جديدًا، ولو رأيت شيئًا جديدًا لن أعلق أيضًا".

وتابع حديثه متطرقًا إلى نجم برشلونة لامين يامال قائلًا: "إنه لاعب مذهل، يسير في كل الطرق المطلوبة من أجل أن يكون أسطوريًا، لطالما قلت إن لدينا أفضل اللاعبين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن الملصق الذي كان يتمنى رؤيته هذا العام قال: "كنت أتمنى رؤية ملصق ميسي مع برشلونة، سيكون جيدًا له ولنا ولبرشلونة، لكن هذا لم يحدث".

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وتناول ريال مدريد وعلاقة الرابطة به قائلًا: "منذ بضع سنوات كانوا في موقف اللوم، والآن هم يشتكون، هذا ما يحدث دائمًا، وحين تشعر بالتهديد لن تقف رافعًا يديك ومنتظرًا ما سيحدث، بل ستتخذ السلوكيات المطلوبة دائمًا والصحيحة من وجهة نظرك".