تيباس : هناك تطورات في أزمة كالا .. انتقال مبابي لريال مدريد ليس مستحيلًا

كشف عن توقعه لنتيجة الكلاسيكو

ظهر خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لوسائل الإعلام، ليكشف عن موقفه من أزمة مختار دياخابي لاعب فالنسيا ونظيره خوان كالا لاعب قادش.

كشفت عدسات المصورين تفاصيل الاعتداء العنصري من لاعب فريق قادش تجاه دياخابي نجم فالنسيا.

جاء هذا بعد أن انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد ساعات من محاولات لاعب قادش نفي الاتهامات عن نفسه.

ونقلت العدسات على لسان خوان كالا: "أيها الأسود، أيها الأسود، تعالى، تعالى، أيها الـ**** الأسود سأجعلك تبكي".

ومن جانبه علق تيباس على هذه القضية قائلًا:"طوال اليوم أو غدًا سيكون هناك المزيد من الأخبار، هناك مقطع صوتي بعد دقيقة ونصف من الحادث، الشخص يتحدث فيه بلهجة أمريكا الجنوبية لذلك هو ليس كالا".

وأضاف:"لقد عملنا كثيرًا على ذلك، التعبير ليس من كالا، قمنا بتكليف المختصين بقراءة الشفاه، كالا قال شيئًا ما ولكن علينا الانتظار قبل توضيح الأمور".

وأما عن قدوم كيليان مبابي إلى ريال مدريد:"الصفقة صعبة لكنها ليست مستحيلة، عندما ينهي اللاعب عقده ولا يجدد سيحاول المغادرة".

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نتيجة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة:"أعتقد أنهم سيتعادلون، لأن لا أحد يريد خسارة هذه المباراة، هناك العديد من المباريات القادمة أيضًا وأتلتيكو لديه فريق رائع".

وفي نهاية حديثه تطرق تيباس إلى أزمة عودة الجماهير للمدرجات مرة أخرى، مشيرًا إلى طموحه بظهور الجمهور في المدرجات قريبًا في انتظار تطورات جائحة كورونا.