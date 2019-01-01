تيباس: نيمار مثال سيء ولا أريده في الدوري الإسباني

خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني يؤكد أنه ضد عودة نيمار للبطولة من جديد سواء عن طريق برشلونة أو ريال مدريد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

هاجم خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني فكرة عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان لينضم لاحد فرق الليجا من جديد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها تيباس لصالح "أوندا سيرو" وأكد خلالها أنه لاعب لا يمكن أن يكون مثلًا أعلى لأي شخص، وأن وجوده سيضر بقيم الدوري الإسباني.

وقال تيباس: "أفضل ألا يعود نيمار لبرشلونة، لقد أردنا دومًا تواجد اللاعبين العظماء في الدوري الخاص بنا، لكن في حالة نيمار فتصرفاته ليست جيدة من أجل بطولتنا".

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وأضاف: "لقد عملنا بشكل كبير في الفترة الأخيرة من أجل الحفاظ على قيم الدوري الإسباني، ولا نريد أن نغير تلك الصورة لأي سبب ممكن".

وأكمل تيباس: "يمكن لنيمار أن يكون لاعبًا عظيمًا، لكن التصرفات التي يقوم بها هامة للغاية عندما يتعلق الأمر بالقيم التي نتوارثها في بطولتنا".

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واختتم تصريحاته: "لو لم تكن تصرفات نيمار مضبوطة خارج الملعب فلا أفضل أن يعود للدوري الإسباني، لأنه لن يكون مثالًا جيدًا للجميع".

جدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أشارت لإمكانية انضمام نيمار لبرشلونة أو ريال مدريد خلال الموسم المقبل عقب خلافاته الأخيرة رفقة باريس سان جيرمان.