تيباس قريب من تجديد رئاسته لرابطة لا ليجا

تيباس مستمر في منصبه.. فما موقف روبياليس؟

اقترب خافيير تيباس رئيس رابطة لا ليجا الإسبانية من تولي المنصب لولاية جديدة وذلك بعد استقالته منه منذ أيام من أجل الترشح مجددًا

ويأتي ذلك قبل 24 ساعة فقط من الكلاسيكو، حيث يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على ملعب كامب نو مساء الغد من أجل مواجهة برشلونة في الصراع المؤجل والذي سيرسم ملامح الدور الأول من الدوري الإسباني .

وبعد انتخابه للمرة الأولى كرئيس لرابطة الدوري الإسباني في إبريل من العام 2013 قبل أن تنتهي فترته الشهر الحالي.

وتمتد فترة تقديم الأوراق حتى الساعة الثامنة مساءً، وعلمت مصادر لسبورت أن تيباس سيقدم الضمانات من أجل إضفاء الطابع الرسمي على ولايته الجديدة.

وسيدعم ترشيح تيباس 25% من من الأعضاء الكاملين في الرابطة، ومن المتوقع أن يفوز بها بالتزكية لعدم وجود مرشحين آخرين.

أما في حالة وجود مرشحين آخرين فإن الانتخابات ستتم في الثالث عشر من يناير المقبل أي في عام 2020.

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يذكر أن تيباس كان قد دخل في صدامات عدة مع رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس بسبب إقامة مباريات الليجا خارج إسبانيا.