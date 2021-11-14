تيباس: فاتي أفضل من مبابي!

أبدى خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني إعجابه الشديد بقدرات أنسو فاتي نجم برشلونة الشاب، مؤكدًا أن مستواه أفضل من مستوى كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويواصل أنسو فاتي تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الفخذ الأيسر، ويمكن أن يكون تحت تصرف تشافي هيرنانديز المدرب الجديد في برشلونة خلال أقل من ثلاثة أسابيع.

وبينما يواصل أنسو فاتي العمل الجاد للتخلص من الإصابة والعودة إلى صفوف برشلونة، تلقى إشادة كبيرة من تيباس.

ماذا قال تيباس؟

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، سُئل تيباس عن احتمال توقيع مبابي مع ريال مدريد.

تيباس أراد التأكيد على أن الدوري الإسباني يضم بين صفوفه لاعبين جيدين مثل أنسو فاتي، وأشار إلى أن لاعب برشلونة أفضل من نجم منتخب فرنسا.

وقال تيباس: "دائمًا ما نقوم بإعطاء قيمة كبيرة لما يوجد خارج إسبانيا، لكن لدينا أنسو فاتي، ومن المؤسف أن يتعرض للإصابات".

وأضاف: "لكن الوقت الذي يظهر فيه يؤكد أنه في نفس مستوى مبابي، أو أفضل منه".

لماذا يرتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد؟

يعد مبابي الهدف الأول لنادي ريال مدريد في سوق الانتقالات، حيث يرى فيه الفريق الملكي اللاعب الذي يمكنه قيادة "الميرنجي" في ملعبه الجديد.

ومع دخول مبابي للعام الأخير في عقده مع باريس سان جيرمان، فإن ريال مدريد حاول في الصيف الماضي التعاقد مع اللاعب، وتقديم عرض وصل إلى 200 مليون يورو، رفضه فريق العاصمة الفرنسية.

ومن المحتمل أن يعود ريال مدريد في يناير المقبل لتقديم عرض جديد إلى باريس سان جيرمان، وإذا تم رفضه، فإن النادي الملكي سيحاول التوقيع مع الفرنسي على أن ينضم مجانًا في الصيف الماضي.

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