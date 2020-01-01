تيباس عن رحيل راموس وميسي : الكرة الإسبانية أكبر من أي لاعب

قارن الموقف برحيل نيمار وكريستيانو رونالدو إلى باريس سان جيرمان ويوفنتوس

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، أنه لا يتمنى رحيل ليونيل ميسي أو سيرخيو راموس عن برشلونة وريال مدريد الصيف القادم.

ميسي يدخل في العام الأخير من عقده مع برشلونة، حيث يحق له الانتقال لأي فريق بالمجان في يونيو 2021، ونفس الأمر بالنسبة لراموس الذي دخل مؤخرًا في مفاوضات مكثفة للتجديد مع ريال مدريد.

وقال تيباس في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية:"لا أريد رحيل راموس أو ميسي، ولكن وضعنا العديد من الخطط لو حدث ذلك من أجل تجنب الأضرار الناتجة عن رحيل اللاعبين الكبار مثلما حدث مع كريستيانو رونالدو".

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وأضاف:"رونالدو رحل ولم نلاحظ أي خسائر على شعبية البطولة ونفس الأمر بالنسبة لنيمار بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان، الكرة الإسبانية أكدت أنها أكبر من أي لاعب".

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وأما عن رسالته لمرشحي رئاسة برشلونة:"أطلب منهم الابتعاد عن موضوع استقلال كتالونيا".

الأضرار الاقتصادية في حالة عدم استكمال الدوري:"نفكر دائمًا في إنهاء المنافسة، خضنا العديد من المعارك والأندية تواجهها مشاكل اقتصادية كبيرة، الخسائر التي حدثت بسبب كورونا وصلت إلى 800 أو 900 مليون يورو".

تخفيض رواتب اللاعبين:"لايزال لدينا إنفاق زائد يبلغ حوالي 500 مليون يورو، الأندية يجب عليها الاستمرار في الخصم من رواتب اللاعبين من أجل تعويض الخسائر التي تعاني منها بسبب غياب الجماهير، الكرة الإسبانية تعتبر الأكثر تضررًا في الوقت الحالي وبالتحديد برشلونة وريال مدريد وفالنسيا".

عدم إنفاق الأندية في الصيف:"إنهم يحاولون الموازنة بين الدخل والنفقات، من المدهش أن أندية الدوري الإنجليزي استثمرت بهذا الشكل الضخم بالميركاتو الصيفي".

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دوري السوبر:" الأمور لا تزال سرية، بارتوميو قال بعد مؤتمره الصحفي إنه وقع بعض الأوراق، وهو ما يبدو بمثابة المزحة بالنسبة لي، من المستحيل أن تقوم الأندية بتعريض الدوريات المحلية ودوري أبطال أوروبا للخطر بهذه الطريقة".

وفي نهاية حديثه شدد تيباس على رغبته في عودة الجماهير للمدرجات في أقرب فرصة ممكنة، لكن الأمر يتوقف بصورة كبيرة على ظهور اللقاح المناسب لمقاومة فيروس كورونا.