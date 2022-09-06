تيباس: أفضل بنزيما على ليفاندوفسكي .. أنا من مدريد

رئيس رابطة الدوري الإسباني يصدم جماهير برشلونة باختياراته لأفضل اللاعبين والصفقات في "لا ليجا".

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد أفضل من البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة الجديد.

تيباس شدد كذلك على أنه يشعر بالأسف لأن المشجع الإسباني يقلل من قيمة "لا ليجا" في الآونة الأخيرة، كما أعرب عن سعادته بنهاية فترة الانتقالات الصيفية 2022.

وقال تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة "as" الإسبانية: "الجمهور لا يعطي الدوري الإسباني قيمته الحقيقية، إن ذلك أمر تقليدي للغاية من جمهورنا".

ولم يخف تيباس أنه كان ينتظر وصول الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد في الصيف الحالي.

وقال: "بعد عام رائع، كان لدينا متسع لوصول مبابي، من أفضل بين بنزيما وليفاندوفسكي؟ سأقول كريم لإنني من مدريد".

فيما أوضح تيباس أن الفرنسي أوريليان تشواميني لاعب وسط ريال مدريد الجديد سوف يفاجئ الجميع بمستواه، وأنه سيكون أكثر حسمًا من ليفاندوفسكي، خاصة بعد رحيل كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأعلن تيباس أنه سيقدم مؤتمرًا صحفيًا يوم الجمعة لتحليل سوق الانتقالات في الدوري الإسباني، والمقارنة مع الدوري الإنجليزي والدوريات الأوروبية الكبرى.

وقال: "حسنًا، الدوري الإنجليزي ليس وحده هناك، نحن متساوون في الإنفاق تقريبًا مع الدوري الألماني، وهم ليسوا مذعورين مثلنا".