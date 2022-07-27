تيباس: أرحب بعودة رونالدو وبرشلونة عليه القيام بالعمل لتسجيل صفقاته!

الحرب ضد رئيس باريس سان جيرمان مستمرة

كشف رئيس الاتحاد الإسباني، خافيير تيباس، عن وجهة نظره فيما يخص سوق انتقالات برشلونة الناري، كما تطرق أيضًا إلى مشكلة تسجيل عناصر الفريق الكتالوني الجديدة.

وتحدث أيضًا حول العودة المحتملة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى إسبانيا عبر بوابة فريق أتلتيكو مدريد، وعن شكواه ضد نادي باريس سان جيرمان.

ويأتي ذلك عبر المؤتمر الصحفي الذي ناقش فيه تيباس أهم القضايا المتعلقة بالدوري الإسباني، وعلى رأسها برشلونة.

ماذا قال عن برشلونة؟

دافع تيباس عن التحركات التي قام بها نادي برشلونة في تفعيل الروافع، بالإضافة إلى ذلك، يرى أن النادي يعرف القواعد جيدًا وأنهم يعرفون ما يتعين عليهم، لكن لا يزال لديهم عمل للقيام به حتى لا يتم استبعاد أي لاعب.

حيث قال: "نحن نتابع كل تحركات برشلونة عن كثب، ولكن عند وصول توثيق الروافع وتقليص عدد اللاعبين الذين يتعين عليهم، سنرى ما سيحدث، إنهم يعرفون ما يتعين عليهم القيام به".

وواصل: "لا يزال لديهم القليل من العمل للقيام به ليكونوا قادرين على تسجيل الصفقات الجديدة، أعتقد أنهم الآن على المسار الصحيح".

ماذا عن عودة رونالدو لإسبانيا مجددًا عبر بوابة أتلتيكو مدريد؟

فيما يتعلق بوصول النجم البرتغالي المحتمل إلى أتلتيكو مدريد، أقر الرئيس بأنه يود رؤية كريستيانو رونالدو في الدوري الإسباني من جديد.

حيث أوضح: "سيتعين على أتلتيكو مدريد اتخاذ خطوة لجعلها ممكنة، وما أنا واضح بشأنه هو أنه لإفساح المجال للاعب بهذا المستوى، يجب أن يفسح المجال للاعبين آخرين".

أفضل فريق.. برشلونة أم مدريد؟

حول هذا السؤال أضاف تيباس: "لقد أظهر ريال مدريد بالفعل المستوى الذي يتمتع به على أرض الملعب، حيث فاز بالدوري ودوري أبطال أوروبا، دعونا نرى برشلونة، الذي قدم إضافات رائعة".

وتابع: "كلما كان الدوري أكثر تنافسية، كان ذلك أفضل للجميع".

ماذا عن شكواه ضد باريس؟

أخيرًا، أعلن تيباس أنه سيستمر في إدانة باريس سان جيرمان لخرقه المزعوم للعب المالي النظيف.

حيث اختتم: "لقد أصدر لي نظام العدالة الفرنسي أمرًا قضائيًا، لكننا سنواصل التنديد، لقد اتبعنا أيضًا مسار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وسنذهب لاتباع المسار السويسري لأننا نعتقد أن هناك تضاربًا في المصالح مع رئيس باريس سان جيرمان ورئيس هيئة الاتحاد الأوروبي للأندية".