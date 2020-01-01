تيباس: أموال النفط تحكم كرة القدم وهذا موعد الموسم المقبل لليجا

تصريحات نارية..

امتعاض شديد أُصيب به خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، جراء قرار إلغاء عقوبة إيقاف مشاركة مانشستر سيتي في البطولات الأوروبية لاختراقه قواعد اللعب المالي النظيف، ليذهب إلى نعت كرة القدم بأنها "مُسيطر عليها" من قبل أموال النفط.

سيتي غُرِم 10 ملايين يورو وألغيت عقوبة الإيقاف، وخرج بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتيزنس، وأكد أن "حق صرف الأموال" مكفول للجميع وأن ناديه لم يقترف خطأ، بل إن الجميع يحاول دفع الأموال لدعم صفوفه.

محكمة التحكيم الرياضية "كاس" هي من ألغت قرار الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين الماضي، وبالنسبة لتيباس، فإنها لم تعد تصلح لتكون حكمًا في مثل هذه المسائل، كما أخذ في الهجوم على باريس سان جيرمان أيضًا باعتباره أحد الأندية التي تعتمد على الأموال الطائلة.

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تيباس في تصريحات للصحافة قال "سيكون مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ليس لأنه فعل أشياء جيدة، بل لأن المحكمة ارتكبت أخطاء. لماذا غرموهم 10 ملايين؟ فقط لأنهم لم يتعاونوا مع الاتحاد الأوروبي؟ أود أن أقرأ القرار النهائي حقًا!".

"أريد أيضًا أن أقرأ القرار بشأن باريس سان جيرمان من المحكمة، القرار الذي لم نقرأه حتى الآن رغم مرور وقت طويل جدًا."

"كلنا نعرف ما يقوم به مانشستر سيتي، في الواقع عندما جاءت العقوبة لم يتفاجأ أحد في كرة القدم الأوروبية، لن أقول أن الجميع احتفل، ولكن قال البعض أنه ليس سيئًا أن تُطبق العدالة على أندية الدول."

"على الجانب الآخر وبعد قرار المحكمة، كان هناك عددًا من الاحتجاجات عليه من أناس مثل كلوب ومورينيو، نحن نعلم جميعًا أنهم يحاولون التحايل على قانون اللعب المالي النظيف."

وتابع "لقد ماتت محكمة الكاس! لقد أثارت الشكوك على مدار السنوات الماضية، لا توجد الشفافية المطلوبة، تتمتع سويسرا بقدر كبير من الهيبة في مجال التحكيم، ولكن محكمة الكاس تسبب لها الضرر حقًا".

"الآن يبدو أن مانشستر سيتي هو الأخت الصغرى للأعمال الخيرية! ولكن عليك فقط أن تنظر إلى ما قاموا بفعله على مدار الخمس سنوات الماضية، نيمار ليس في إسبانيا لأن أحد أندية الدول قام بالتعاقد معه نظير مبلغ مالي كبير جدًا".

واختتم في هذا السياق "سيتي يضم اللاعبين اعتمادًا على أموال النفط، الجميع يعرف ذلك جيدًا. لصالح صناعة كرة القدم، عندما يخون شخص ما فيمكن للقطاع كله أن يدخل في أزمة".

وتطرق تيباس للحديث عن موعد استئناف الموسم المقبل من الدوري الإسباني، في ظل الموسم الحالي الذي من المقرر أن ينتهي في موعد 26 يوليو نظرًا لظروف فيروس كورونا الاستثنائية.

تيباس قال "أريد أن تعود الجماهير، لكن كل شيء يعتمد على ما سيحدث بعد 15 يومًا من إنهاء الإجراءات الصارمة. إذا ما قلت الأعداد وتحسنت الأمور سنرى جمهورًا بنسبة 20 إلى 30% الموسم المقبل".

وأتم "لا استطيع أن أقول شيئًا آخر، نأمل بحلول 12 سبتمبر أن نبدأ بهذه النسبة من الجماهير في المدرجات، بقيّ أكثر من 50 يومًا، السيطرة على المرض سيشير إلى عودة الجماهير للملاعب".