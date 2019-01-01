تيباس: أتلتيكو مدريد قد يحرم برشلونة من جريزمان

تعرف على تصريحات تيباس حول عقوبة برشلونة المحتملة

أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني، أنّ أتلتيكو مدريد يستطيع عرقلة مشاركة أنطوان جريزمان مع برشلونة.

الروخي بلانكوس اعترض على صفقة جريزمان باعتبار الشرط الجزائي كان 200 مليون يورو وقت التفاوض وليس 120 مليون يورو.

أتلتيكو مدريد قدّم شكوى رسمية للاتحاد الإسباني لكرة القدم مطالبًا بمبلغ 80 مليون يورو متبقية من قيمة فسخ العقد لجريزمان.

وقال تيباس في تصريحات لإذعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "أتلتيكو مدريد قدّم شكوى رسمية حول منح جريزمان الترخيص للعب لبرشلونة".

وتابع: "بالطبع لديهم الحق في تقديم الشكوى والأمر قد يؤدي إلى معاقبة اللاعب وعدم منح النادي بطاقته".

رئيس الرابطة أشار إلى إن هناك آلية لإدارة الأزمة وحل المشكلة.

جدير بالذكر أنّ رئيس أتلتيكو مدريد، إنريكي سيريرزو، أشار إلى أنّ برشلونة وقّع أو اتفق مع جريزمان في مارس الماضي.