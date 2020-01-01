دوري أبطال أوروبا

تياجو سيلفا يشكر زلاتان على تأهل باريس لنهائي الأبطال

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Thiago Silva & Zlatan Ibrahimovic, Paris Saint-German
Getty Images
تحدث عن دور اللاعبين السابقين في إعادة بناء الفريق

حرص تياجو سيلفا قائد باريس سان جيرمان، على الإشادة باللاعبين السابقين في الفريق الفرنسي، بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

باريس يستعد لمواجهة تاريخية يوم الأحد المقبل، أمام بايرن ميونخ في نهائي الأبطال، طمحاً في الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

تياجو يعتبر من الأعمدة الأساسية لباريس منذ مشروعه مع رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي الذي بدأ في 2011، وعاصر العديد من اللاعبين بالفريق.

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    وقال البرازيلي المخضرم بهذه المناسبة للموقع الرسمي لناديه:"أشعر بسعادة كبيرة جداً ويشرفني التواجد بهذا الفريق، حيث ساهمت مع باقي اللاعبين في تطور باريس منذ وصولي في موسم 2012/2013".

    وأضاف:"واجهتنا خيبات أمل كبيرة ولحظات سعادة حقيقية، كان لدينا الكثير من الضغط لتنمية شخصيتنا القيادية، مع زلاتان إبراهيموفيتش على وجه الخصوص".

    وتابع:"يجب توجيه التهنئة لكل اللاعبين الذين جاءوا أولاً، مثل باستوري وإبرا وماكسويل وسيريجو وغيرهم، حيث ساعدوا على إعادة بناء الفريق".

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    وفي نهاية حديثه أكد صاحب الـ35 على رغبته في الاستمرار لمواصلة كتابة التاريخ مع باريس، وسط أنباء رحيله بعد نهاية عقده هذا الصيف.

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