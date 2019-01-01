تياجو سيلفا: نيمار لا غنى عنه في باريس وهكذا سيصالح الجماهير

المدافع البرازيلي لا يتمنى رحيل مواطنه بأي شكل من الأشكال

رغم الشائعات التي تحوم حول مستقبل النجم البرازيلي نيمار مع ناديه باريس سان جيرمان، إلا أن مواطنه وقائد الفريق تياجو سيلفا، رفض استبعاد سيناريو بقاء صاحب الـ27 عامًا لنهاية الموسم، لاعتقاده بأنه لاعب لا غنى عنه في صفوف الفريق.

ولم يُشارك أغلى لاعب في العالم في أول 4 مباريات خاضها "إلبي إس جي" في حملة الاحتفاظ بلقب الليج1 للموسم الثالث على التوالي، حتى مدربه الألماني توماس توخيل، ألمح إلى صعوبة عودته في مباراة الأحد ضد ميتز، رغم تأكد غياب ثنائي الهجوم إدينسون كافاني وكيليان مبابي بداعي الإصابة.

وقال المدافع البرازيلي لراديو "مونت كارلو" الفرنسي "نيمار لاعب لا غنى عنه لأي فريق، كان في برشلونة والآن معنا، من الواضح أن هناك مشكلة بينه وبين النادي، ونحن كلاعبين لا يمكننا التورط، لكن عقلي لا يتوقف عن التفكير لأنني آمل أن يبقى معنا".

وأضاف "لقد أخبرته بذلك (أن يبقى)، لكن من الصعب أن أخبره كل يوم ينبغي عليك أن تبقى, والحق أنني لا أعرف بالضبط ما يجري بينه وبين النادي، وبصدق آمل أن يُسدل الستار على سوق الانتقالات قريبًا لأنني لم أعد أتحمل كل هذا الضغط".

وعن غضب جماهير النادي من اللاعب كما أظهرت ذلك في اللقاء الأول على ملعب "حديقة الأمراء" أمام نيم أولمبيك، قال "من الصعب التحدث عن هذا الموقف، يمكن للجماهير أن تعبر عن غضبها بطريقة مختلفة، لكن في الغالب هم يفكرون من القلب".

هل قادر هذا المدرب على كسر هيمنة يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي؟ 🤔 pic.twitter.com/Lyfj5ugqaG — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 26, 2019

وختم "أعتقد إذا عاد وبدأ في تقديم المساعدة المطلوبة منه للنادي كما كان الوضع في العالم الماضي، ففي الغالب سنكون جميعًا سعداء في نهاية الموسم، وخاصة جماهيرنا، لهذا السبب أقول دومًا أنه يجب أن يبقى لأنه ما زال لديه الكثير ليقدمه للنادي، أما إذا رحل، سيكون أمرًا صعبًا بالنسبة لنا، يكفي أنه سيعزز فريقًا له نفس هدفنا (الفوز بدوري الأبطال)، وبطبيعة الحال هذا لن يكون أمرًا جيدًا على الإطلاق".