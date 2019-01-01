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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

تياجو سيلفا مهدد بالغياب عن كوبا أمريكا

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تعرف على تطور إصابة سيلفا مع باريس سان جيرمان
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يواجه البرازيلي تياجو سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، خطر الغياب عن بطولة كوبا أمريكا الصيف المقبل.

سيلفا تعرض لإصابة في مباراة ليل والتي خسرها باريس سان جيرمان بنتيجة 5-1.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إنّ فترة غياب سيلفا قد تصل إلى 6 أسابيع مما يعني انتهاء موسمه مع سان جيرمان.

وأوضحت أنّ اللاعب قد يغيب عن التحضيرات لبطولة كوبا أمريكا وربما لن يكون جاهزًا بنسبة 100% للبطولة.

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وكان مواطنه نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، قد عاد من الإصابة في مباراة موناكو وشارك أمام رين في نهائي كأس فرنسا.

ولم يحقق باريس سان جيرمان سوى بطولة الدوري الفرنسي خلال الموسم الجاري ليقدم أسوأ مواسمه تحت رئاسة ناصر الخليفي.

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