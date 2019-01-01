تياجو سيلفا: رابيو سيكون إضافة لأي فريق وأتمنى التجديد له

تياجو سيلفا قائد باريس سان جيرمان يشيد بأدريان رابيو ويؤكد أنه سيكون إضافة لأي فريق ينضم له.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد البرازيلي تياجو سيلفا نجم وقائد فريق باريس سان جيرمان بنظيره الفرنسي أدريان رابيو وبقدرته على إعطاء الإضافة لأي فريق ينضم له.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سيلفا، وأكد خلالها على أمله أن يستمر اللاعب في صفوف باريس سان جيرمان لأطول وقت ممكن.

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وقال تياجو: "أمر التفاوض مع رابيو في يد النادي والمدير الفني، عليهم أن يجدوا اتفاقًا، هذا سيكون هامًا للغاية بالنسبة للنادي وبالنسبة لأدريان رابيو".

وأضاف: "لا أريد الخوض في ذلك الأمر لكن بكل تأكيد هو لاعب هام بالنسبة للفريق ككل، إذا رحل فسيكون ذلك قراره، وعلينا أن نحترمه، وبالنسبة لي سيكون لاعب حاسم في أي فريق".

وعن الخسارة أمام جانجون والفوز بالأمس على أميان قال: "أخبرت فريقي أن الخروج من الكأس مجرد حادثة تقع بعض الأحيان، ونحن لسنا بالفريق المحصن ضد الهزائم".

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واختتم تصريحاته: "الأمر الأهم هو أن ننظر للأمام لما هو حتى بعد الفوز على فريق أميان، لقد كانت تلك المباراة هامة للغاية".

جدير بالذكر أن فريق باريس سان جيرمان لم ينجح حتى الآن في تمديد تعاقد رابيو، وارتبط اللاعب الانضمام لبرشلونة بداية من الموسم الجديد.