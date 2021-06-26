"تويتر يكشف الحقيقة .. جماهير النصر تتفوق على الهلال"

من صاحب الشعبية الأكبر؟

يرى الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، أن تفوق جماهير نادي النصر، على نظيرتها بالهلال، في التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعد دليلًا قويًا على تفوق شعبية العالمي على الزعيم.

ودائمًا ما يكون الخلاف دائرًا في الشارع الرياضي السعودي، حول النادي الأكثر شعبية في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، سواء الهلال أو النصر أو أي فريق آخر.

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المريسل قال خلال تصريحات في برنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "أكثر ما يحبه المشجع، هو الصفقات الكبيرة، وصفقة البرازيلي أندرسون تاليسكا للنصر والمالي موسى ماريجا للهلال، ليست بالصفقات البسيطة".

وتابع: "تغريدات رئيسا الناديين مسلي آل معمر وفهد بن نافل، رئيسا الهلال والنصر غردا حول توثيق البطولات عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)".

واستطرد قائلًا: "مسلي حسابه حوالي أقل من 300 ألف متابع، وبن نافل 590 ألف متابع، رئيس النصر أكثر من 14 ألف (ريتويت)، وبن نافس 9 آلاف (ريتويت)".

واختتم المريسل تصريحاته قائلًا: "أتحدث عن التفاعل، حساب الهلال يتابعه حوالي 9 مليون متابع، بينما يتابع حساب نادي النصر 3 مليون".