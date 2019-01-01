تويتر مصر 2019 .. صلاح الأكثر إعجاباً والأهلي على القمة

محمد صلاح يسيطر على تويتر مصر 2019

شهد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، استحواذ محمد صلاح على المركز الأول في التغريدات الأكثر إعجاباً.

التغريدات الأكثر إعجاباً من الجمهور المصري، كانت من نصيب محمد صلاح، وفي المركز الأول جاءت صورة لاعب ليفربول مع ابنته مكة، وهو يحمل الحذاء الذهبي.

وفي المركز الثالث، تغريدته مع صورته وهو يحمل دوري أبطال أوروبا، وكتب حينها: "أؤمن بنفسك واعمل بجد، وسيتحقق الحلم".

أما بالنسبة لوسوم الأندية الأكثر استخداماً، جاء الأهلي في المركز الأول والزمالك في المركز الثاني، ثم ثالثاً الاتحاد السكندري، بنفس ترتيب العام الماضي.

وحول اللاعبين الأكثر ذكراً عبر تويتر هذا العام، محمد صلاح في المركز الأول وخلفه أحمد فتحي، ثم شيكابالا وأحمد حجازي في المركز الرابع.

وكانت المباريات التي تحدث عنها الجمهور هذا العام، هي مباراة الأهلي وبيراميدز، ثم الزمالك وبيراميدز، والأهلي وسموحة، وفي المركز الرابع مباراة الأهلي والزمالك.