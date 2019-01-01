تويتر السعودية 2019 ... الهلال يسيطر وجوميس الأكثر ذكراً

سيطرة هلالية وتواجد للنصر في أرقام تويتر 2019

شهد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، سيطرة من جمهور الهلال خلال عام 2019 أمام منافسة شرسة من جمهور النصر.

العام الحالي، حقق النصر بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وحقق الزعيم البطولة الآسيوية منذ أيام.

إدارة الهلال تؤجل ملف تجديد عقد عبدالله المعيوف

وكانت معظم التغريدات الرياضية التي أعيد تغريدها في السعودية خلال العام الحالي من نصيب الهلال، في يناير الماضي كانت أكثر تغريدة أعيد تغريدها من نصيب سامي الجابر إذ كتب يوم 25: "المدرج الفخم طربان بتويتر عساه دوم، بس وش السالفة".

وفي فبراير ومارس استحوذ ثنائي الهلال جوميس وإدواردو على المركز الأول، إذا كتب المهاجم الفرنسي: "جمعة سعيدة للهلالين".

وفي أبريل دعم مهاجم الهلال المعار إلى بيراميدز فريقه، وكتب: "الهلال جزء مني يؤلمني إن لم يكن بخير"، لتكون هذه أكثر التغريدات أعيد تغريدها خلال الشهر.

وفي منتصف مايو، حصلت تغريدة سعود آل سويلم على المركز الأول في أكثر التغريدات المعاد تغريدها عندما هنأ فريقه بلقب الدوري وكتب: "مبروك لجماهير الرياض هذه البطولة الغالية التي تحققت بعد موسم طويل مليء بالمتاعب والعراقيل .. الحمدلله نجومنا كانوا قدها واثبتوا جدارتهم طوال الموسم رغم الظروف، وماتحقق ذلك بعد الله إلا بدعمكم لهم".

وفي يونيو تغريدة الوليد بن طلال حصلت على المركز الأول عندما بارك لفهد بن نافل على انتخابه رئيساً للهلال، وفي الفترة من يوليو سيطر الهلال ولاعبوه على المركز الأول.

وفي أكتوبر كتب سعود آل سويلم: "ألف مبروك لجماهير كبير الرياض هذا الانتصار، عامين بلا فوز على كبيرها".

وحصلت تغريدة فهد بن نافل رئيس الهلال الشهر الماضي، على المركز الأول بعد نهاية مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا وكتب: " انتهى شوط للهلال .. وبقي آخر يحتاج منا مزيدًا من الجهد والعمل، وبدعمكم لممثل الوطن سنحقّق -بإذن الله- ما يسعدكم".

واستمرت سيطرة الهلال، في وسوم الأندية الأكثر استخداماً، حيث احتل المركز الأول وخلفه النصر ثم الاتحاد ورابعاً الأهلي.

إدارة النصر تنتظر تقريرًا فرنسيًا لتحديد موعد عملية وليد عبدالله

أما بالنسبة للاعبين الأكثر ذكراً على تويتر، تصدر جوميس المجموعة، وخلفه سامي الجابر ثم محمد الشلهوب، ورابعاً ماجد عبد الله.

وعن وسوم المباريات الأكثر استخداماً، جاءت مباراة الاتحاد والنصر في المركز الأول، ثم مباراة الهلال والتعاون، ثم النصر والهلال، ورابعاً النصر والباطن.