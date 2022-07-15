توني كروس يسخر من نادي شالكه.. والعملاق الألماني يرد!

متوسط ميدان ريال مدريد لا يكف عن إثارة الجدل

يبدو أن الألماني توني كروس متوسط ميدان ريال مدريد لا يكف عن إثارة الجدل، وما كان تنابزًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع بعض اللاعبين المنافسين، بات يصل إلى مرحلة التنابز مع أندية برمتها!.

هذا ما حدث في الحلقة الأخيرة من البرنامج الإذاعي الذي يقدمه توني كروس وأخوه فيليكس والمسمى بـ"إينفاش مال لوبين" ويتم بثه عبر الإنترنت.

استغل كروس حدثًا يشغل الرأي الفني في ألمانيا مؤخرًا وهو النجاح الكبير لثلاث حفلات عقدها المغني البريطاني إد شيران في ملعب شالكه "فيلتينز أرينا" والتي لاقت قبولًا واسعًا في الأوساط الألمانية والأوروبية بشكل عام.

وحينما تم ذكر هذا الأمر في البرنامج، قال كروس: "تحية لإد شيران، لقد حقق شيئًا نادر الحدوث، أن يغادر الناس فرحين من حدث في ملعب شالكه!".

يأتي هذا في أعقاب عودة شالكه إلى الدوري الألماني بعد عام في الدرجة الثانية، ما يجعل تعليقات كروس متناسبة مع وضع الفريق الأزرق ذي التاريخ العريق في الكرة الألمانية.

إلا أن فريق "عمال المناجم" لم ينتظر وقتًا طويلًا للرد، وذلك عبر تغريدة على الحساب الرسمي تظهر لاعب شالكه سيمن تيرودي وهو يجري مقابلة حماسية بعد إحدى المباريات.

ذيل حساب شالكه الرسمي الفيديو بجملة: "على الأقل نستطيع إجراء مقابلات رائعة بعد المباريات!".. في إشارة إلى المقابلة المثيرة للجدل التي عقدها كروس مع شبكة "زد دي إف" الألمانية عقب نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 والتي تعرض إثرها لانتقادات شديدة في بلده.

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