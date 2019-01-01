فيديو | فرجاني ساسي يهدد مرمى نيجيريا بتسديدة خطيرة

أضاع لاعب الوسط فرصة إدارك التعادل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أهدر فرجاني ساسي؛ لاعب وسط منتخب تونس، فرصة خطيرة لمنتخب بلاده لإدراك التعادل أمام منتخب نيجيريا.

المنتخبان يلتقيان حاليًا على ملعب السلام، ضمن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

النسور الخضراء تقدموا مبكرًا في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، بأقدام إيجالو مستغلًا خطأ فادح من حارس المرمى معز بن شريفية والمدافع باسين مرياح. (طالع الفيديو)

وفي الدقيقة 14، سنحت فرصة خطيرة لساسي، بعدما تسلم تمريرة متقنة من خارج منطقة الجزاء، وراوغ المدافع النيجيري، ليصل إلى حدود المنطقة، ويسدد كرة قوية، لكنها مرت بجوار القائم بقليل.

يذكر أن تونس لم تستطع التغلب على نيجيريا منذ نهائي كأس الأمم 2004، والتي فاز باللقب وقتها نسور قرطاج.