جيريس: تعلمنا الدرس وحتى الآن لم أصل للتشكيل المناسب

المنتخب التونسي أكثر من خيب آمال جماهيره بالبطولة الأفريقية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لم يرض الفرنسي آلان جيريس؛ المدير الفني لمنتخب تونس، بعد عن أداء فريقه، معترفًا بالوقوع في العديد من الأخطاء خلال مواجهات دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا مصر 2019.

نسور قرطاج تعادلوا سلبيًا أمام المرابطين، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا مصر 2019.

هذه النتيجة أهلت تونس إلى دور الـ16 كمركز ثان في المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط، خلف مالي صاحبة الصدارة بسبع نقاط، بينما ودعت أنجولا وموريتانيا برصيد نقطتين فقط.

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وقال جيريس، خلال المؤتمر الصحفي: "مواجهة موريتانيا لم تكن سهلة، علينا أن ننساها، ونركز في هدفنا الجديد بعد أن تخطينا دور المجموعات، وسنستفيد من الأخطاء التي وقعنا بها".

وأضاف: "لست راضٍ عما قدمناه في البطولة حتى الآن، تعلمنا جيدًا الدروس من الدور الأول، ويمكنني أن أقول أنني حتى الآن لم أصل للتشكيل المناسب للفريق".

المدرب الفرنسي اختتم: "تونس لا تعتمد على القوة البدنية، ورغم أننا أجرينا تغييرات هجومية لم نصل للقوة المطلوبة بعد، سنحاول تدارك الأخطاء، لا تزال أمامنا فرصة للتعبير عن أنفسنا".

يذكر أن تونس تلاقي المنتخب الغاني في دور الـ16، في يوم الثامن من يوليو الجاري. (طالع جدول المواجهات بالكامل)