الاتفاق يتقدم بالعرض الأول لضم السليتي

اللاعب يتواجد حالياً بمصر لخوض كأس الأمم الإفريقية

بدأ نادي الاتفاق السعودي، أولى محاولاته الرسمية من أجل التعاقد مع النجم التونسي نعيم السليتي.

اللاعب يتواجد حالياً مع منتخب تونس بمصر، من أجل خوض نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية ضد السنغال.

ومع ذلك أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن السليتي الذي يلعب بصفوف ديجون، أصبح على أعتاب الدوري السعودي الموسم القادم.

وأشارت لتقدم الاتفاق بعرض قيمته 2.7 مليون يورو لديجون من أجل ضم اللاعب.

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ومن غير المرجح أن يوافق ديجون على عرض الاتفاق، حيث يطمح في الحصول على مقابل مالي أفضل من ذلك.

ويواجه النادي السعودي منافسة شرسة من كل من باوك سالونيك اليوناني وجالطة سراي التركي على اقتناص السليتي.

يذكر أن الاتفاق يمتلك بين صفوفه 3 لاعبين توانسة، وهم أسامة حدادي، أحمد العكايشي وفخر الدين يوسف.