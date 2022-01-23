تونس في وضع صعب .. لوائح كاف تمنع مشاركة 3 لاعبين أمام نيجيريا

يواجه منتخب تونس ظروفًا صعبة قبل مواجهته المصيرية أمام منتخب نيجيريا، التي تنطلق بعد أقل من ساعتين من الآن.

نسور قرطاج يلتقون بنيجيريا، على ملعب رومدي أدجيا، ضمن دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

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ستدخل تونس المباراة دون مديرها الفني منذر الكبير، الذي يعاني من إصابة بفيروس كورونا، ليقود الفريق بداله المدرب المساعد بلال قدري.

أما من اللاعبين، فيغيب الثلاثي وهبي الخزري، ديلان برون وعصام الجبالي، رغم اكتمال شفائهم من كورونا.

وفقًا لإذاعة "موازييك" التونسية فإن الثلاثي توجه صباح اليوم الأحد، إلى مدينة جاروا، على أمل اللحاق بالمباراة إلا أن لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تمنع مشاركة من تماثل للشفاء في أي مباراة، طالما لم تصبح نتيجته سلبية قبل 48 ساعة من اللقاء.

يذكر أن تونس تأهلت لدور الـ16 كأفضل ثالث عن المجموعة السادسة، إذ حصدت ثلاث نقاط فقط في دور المجموعات من فوز وحيد، وخسارتين.

أما نيجيريا فتأهلت كأول المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة (تسع نقاط)، متفوقة على منتخبات مصر والسودان وغينيا بيساو من مجموعتها.