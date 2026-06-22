تونس ضد هولندا معاينة كأس العالم لكرة القدم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

ستُقام مباراة تونس ضد هولندا في 25 يونيو 2026 عند الساعة 19:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و23:00 بتوقيت غرينتش.

سياق المباراة ورؤى أخرى

يدخل منتخب هولندا بقيادة رونالد كومان المباراة الأخيرة في المجموعة وهو مليء بالثقة بعد اكتساح السويد بنتيجة 5–1، عقب تعادله 2-2 مع اليابان. وكان الجانب الأيمن الهولندي فعالاً بشكل خاص، حيث شكّل ظهير إنتر ميلان دنزل دومفريس تهديداً دائماً بانطلاقاته المتداخلة وتفاهمه الفعال مع كودي جاكبو.

لقد تم إقصاء نسور قرطاج التونسية حسابياً بالفعل بعد هزيمتين ثقيلتين متتاليتين أمام السويد (5–1) واليابان (4–0)، لذا فهم يلعبون هنا من أجل الكبرياء فقط بعد حملة مضطربة أقالوا خلالها المدرب صبري لموشي بعد هزيمة السويد وعيّنوا الأسطورة الفرنسي زميله هيرفي رينار.

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أبرز لاعبي تونس والمدرب

ترتكز تونس على لاعب الوسط والقائد إلياس السخيري، ومحرك الإبداع حنبعل المجبري، والجناح الديناميكي إلياس العاشوري. وقد تخلّت عنهم انضباطهم وتنظيمهم الدفاعي المعتاد في أول جولتين، لذا من المرجح أن يجهّز المدرب الجديد رينار فريقه لإحباط هولندا وهم يودّعون البطولة.

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أبرز لاعبي هولندا والمدرب

يواصل القائد فيرجيل فان دايك كونه الركيزة الدفاعية الهولندية. وبخبرة هائلة، سيقود ابن الـ34 عاماً تشكيلة شابة ومثيرة.

تتمتع هولندا بوفرة في مركز الظهير الأيمن مع حصول دنزل دومفريس لاعب إنتر ميلان على تمريرتين حاسمتين في اكتساح هولندا للسويد 5-1.

في وسط الملعب، كل شيء يمر عبر مايسترو إيقاع نادي برشلونة، فرينكي دي يونغ. مهمة المدرب رونالد كومان البالغ من العمر 63 عاماً هي قيادة أحد أكبر المتعثرين في كأس العالم إلى لقبهم الأول على الإطلاق.

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التشكيلة المتوقعة لتونس

دهمن؛ برون، الطالبي، الركيك؛ فاليري، بن سليمان، الشكيري، عبدي؛ سعد، المجبري؛ تونكتي.

التشكيلة المتوقعة لهولندا

فيربروغن؛ دومفريس، فان هيكه، فان دايك، فان دي فين؛ غرافينبيرخ، دي يونغ، رايندرز؛ مالين، بروبي، جاكبو.

قائمة تونس المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: صبري بن حسين (النجم الساحلي)، عبد المهيب شماخ (النادي الإفريقي)، أيمن دهمان (النادي الصفاقسي).

المدافعون: علي عبدي (نيس)، آدم عروس (قاسم باشا)، محمد أمين بن حميدة (الترجي)، ديلان برون (سيرفيت جنيف)، رائد شيكاوي (الاتحاد المنستيري)، معتز النفاتي (نورشوبينغ)، عمر الركيك (إن كيه ماريبور)، منتصر الطالبي (لوريان)، يان فاليري (يونغ بويز برن).

لاعبو خط الوسط: Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Anis Ben Slimane (Norwich City), Ismael Gharbi (FC Augsburg), Rani Khedira (Union Berlin), Mohamed Hadj Mahmoud (Lugano), Hannibal Mejbri (Burnley), Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt).

المهاجمون: Elias Achouri (FC Copenhagen), Khalil Ayari (Paris St Germain), Firas Chaouat (Club Africain), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), Elias Saad (Hannover 96), Sebastian Tounekti (Celtic).

قائمة هولندا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: Bart Verbruggen (Brighton), Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland)

المدافعون: Nathan Ake (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter Milan), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)

لاعبو خط الوسط: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Noah Lang (Galatasaray), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Marseille), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion)

المهاجمون: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Donyell Malen (AS Roma), Crysencio Summerville (West Ham United), Wout Weghorst (Ajax).

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أخبار الفريق والتشكيلات

تُدار تونس على أساس مؤقت عقب إقالة Sabri Lamouchi بعد الهزيمة الافتتاحية أمام السويد. لا تتوفر حالياً إصابات أو إيقافات مؤكدة للقائمة، ولم يتم إصدار تشكيلة أساسية محتملة. من المتوقع صدور تحديثات أقرب إلى انطلاق المباراة.

تُدار هولندا بواسطة Ronald Koeman. لا توجد إصابات أو إيقافات مؤكدة مُدرجة في البيانات المتاحة في هذه المرحلة، ولم يتم تأكيد التشكيلة المتوقعة. ستتم إضافة مزيد من معلومات القائمة عند توفرها.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى

تصل تونس وهي في حالة سيئة، بعدما سجلت فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وثلاث هزائم في آخر خمس مباريات لها. كانت آخر مشاركة لها هي الخسارة 5-1 في كأس العالم أمام السويد في 15 يونيو، وهي نتيجة أدت أيضًا إلى إقالة مدربها الرئيسي. قبل ذلك، تعرضت للهزيمة 5-0 أمام بلجيكا في مباراة ودية في 6 يونيو وخسرت 1-0 أمام النمسا في 1 يونيو. تعادل سلبي مع كندا وفوز ضيق 1-0 على هايتي يمثلان نتيجتيهما الإيجابيتين الوحيدتين خلال تلك السلسلة. سجلت تونس هدفين فقط بينما استقبلت 12 هدفًا في تلك المباريات الخمس.

سجلت هولندا فوزين وتعادلين وهزيمة واحدة عبر آخر خمس مباريات لها. كانت نتيجتها الأخيرة هي التعادل 2-2 مع اليابان في افتتاح كأس العالم في 14 يونيو، وهي مباراة تقدمت فيها مرتين قبل أن تستقبل هدفًا برأسية متأخرة. قبل ذلك، فازت على أوزبكستان 2-1 في مباراة ودية في 8 يونيو وخسرت 1-0 أمام الجزائر في 3 يونيو. تعادل مع الإكوادور وفوز 2-1 على النرويج يكملان سلسلة المباريات الخمس. سجل الهولنديون سبعة أهداف واستقبلوا خمسة عبر تلك المباريات.

سجل المواجهات المباشرة

تونس المباراة الأخيرة هولندا 0 انتصار 1 تعادل 0 انتصار تونس 1 - 1 هولندا 1 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 1/1

انتهى اللقاء الوحيد المسجل بين هذين الفريقين بالتعادل 1-1، وهي مباراة ودية أُقيمت في 11 فبراير 2009، وكانت تونس الفريق المضيف المُعيَّن. ومع وجود مباراة واحدة فقط في مجموعة البيانات، لا يمكن استخلاص نمط أوسع من سجل المواجهات المباشرة.

الترتيب

في المجموعة السادسة من كأس العالم لكرة القدم 2026، تحتل تونس حاليًا المركز الرابع بينما تحتل هولندا المركز الثالث.