تونس - حينما تمتلك نسور قرطاج منتخبًا متكاملًا للتحليق في سماء أفريقيا

يمتلك المنتخب التونسي بين صفوفه العديد من اللاعبين المميزين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

مدرب صاحب خبرات رائعة وفريق بعناصر فريدة تمتلك إمكانيات خاصة هي إمكانيات أي فريق للحصول على لقب، وهو ما يتوافر تمامًا في المنتخب التونسي "نسور قرطاج" قبل بداية منافسات كأس أمم أفريقيا 2019.

نسور قرطاج يدخلون منافسات الكان هذه المرة بحسابات خاصة من أجل تحقيق لقب قاري جديد من الأراضي المصرية.

المنتخب التونسي يبقى ضمن المنتخبات المرشحة دائمًا للوصول بعيدًا في مثل هذه المناسبات القارية حتى لو لم يُحقق البطولة يبقى رقمًا صعبًا في البطولة.

تونس تأمل في تحقيق اللقب القاري الغائب عنهم منذ نسخة 2004 حينما توجوا على أرضهم ووسط جماهيرهم أمام المنتخب المغربي.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز معلومات نسور قرطاج قبل أمم أفريقيا 2019 :

نبذة تاريخية

يُعد المنتخب التونسي من أقوى المنتخبات على المستوى الأفريقي بلغ النهائي 3 مرات وتوج بها لمرة وحيدة.

شارك 18 مرة في المونديال الأسمر وكانت أفضل نتيجة له التتويج بالأميرة الأفريقية على أراضيه سنة 2004.

لعب المنتخب التونسي 68 مباراة فاز في 22 تعادل في 25 مباراة وانقاد للهزيمة 21 مرة.

أما على مستوى الأهداف فقد سجلت تونس 88 هدف بينما قبلت 86 هدف في شباكها.

كما أن تونس استضافة العرس القاري في ثلاث مناسبات سنوات 1965، 1994 و2004.

أبرز اللاعبين

يمتلك المنتخب التونسي بين صفوفه العديد من اللاعبين المميزين القادرين على صناعة الفارق في أي مباراة بجميع الخطوط بداية من حراسة المرمة وحتى الخط الأمامي.

حراسة المرمى تشهد تواجد الحارس فاروق بن مصطفى حارس مرمى الشباب السعودي وأفضل الحراس في الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، بجانب معز حسن المحترف في صفوف نيس الفرنسي مما يمنح المدير الفني خيارات مميزة في هذا المركز.

الخط الدفاعي يتواجد فيه الظهير الأيسر علي معلول أحد أفضل اللاعبين في هذا المركز بالقارة الأفريقية والذي يُعد خيارًا هجوميًا رائعًا في العديد من الأحيان وفي المباريات الصعبة.

خط الوسط يتواجد به اللاعب صاحب الأداء الراقي والذي قدم موسم أكثر من رائع مع نادي الزمالك فرجاني ساسي والذي يعمل الجهاز الطبي لكل قوة حاليًا على تجهيزه من أجل المشاركة في البطولة.

الخط الأمامي يتواجد به اللاعب صاحب المهارات العالية يوسف المسكاني والذي افتقدته تونس في كأس العالم روسيا 2018 بسبب الإصابة التي عانى منها، هذا بجانب اللاعب وهبي الخزري لاعب سانت إيتان والذي نافس الموسم الحالي على لقب أفضل أفريقي في الدوري الفرنسي.

المدير الفني

يمتلك المدرب الفرنسي آلان جيريس الذي تم تعيينه رسميًا لقيادة المنتخب التونسي في ديسمبر 2018 سيرة تدريبية حافلة ما بين الأندية والمنتخبات.

و دخل جيريس (66 سنة) عالم التدريب سنة 1995 بقيادة نادي تولوز الفرنسي واستمر معه حتى عام 1998 ليتولى بعدها تدريب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي و توج معه بكأس الأبطال الفرنسية سنة 1998 ثم عاد لتولوز مرة أخرى عام 1999.

وخاض جيريس تجربة عربية عام 2001 عندما تولى تدريب فريق الجيش الملكي المغربي و توج معه بكأس العرش سنة 2003.

ثم تحول لتدريب المنتخبات وابتعد عن الأندية وكانت البداية مع منتخب جورجيا عام 2004 وبعد عام بدأ تجربة تدريبية جديدة بالانتقال للقارة السمراء وتولى تدريب بعض المنتخبات الإفريقية وكانت البداية مع الغابون عام 2006 حيث قاده إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2010 وواجه المنتخب الوطني التونسي في الدور الأول و حسم التعادل (0-0) اللقاء بين المنتخبين ليغادر النهائيات منذ الدور الأول ثم تولى تدريب منتخب مالي لمدة عامين من 2010 إلى 2012 و حقق معه المركز الثالث في كأس الأمم الإفريقية سنة 2012 كما درب منتخب السنغال لمدة عامين من 2013 وحتى 2015 و اكتفى معه بالدور الثاني في كأس الأمم الإفريقية سنة 2015 وعاد بعدها لمنتخب مالي مرة أخرى عام 2015 وتولى قيادته في بطولة أمم إفريقيا 2017 بالغابون حيث غادر منتخب مالي من الدور الأول بعد أن اكتفى بتعادلين أمام مصر و أوغندا و هزيمة أمام غانا.

فرص التأهل

أوقعت قرعة الكان نسور قرطاج في مجموعة ليست سهلة ستضم فرق لا يمكن الاستهانة بها مطلقاً مثل أنجولا، مالي بالإضافة إلى موريتانيا التي ستلعب في أمم أفريقيا للمرة الأولى في التاريخ وستسعى لظهور قوي ومشرف، ولكن نظرياً وبالنظر إلى تاريخ منتخبات هذه المجموعة، تعتبر تونس مرشحة وبقوة للحصول على المركز الأول بسهولة وبدون أي معاناة متوقعة

يرغب المدرب الفرنسي "آلان جيريس" إلى قيادة تونس إلى مراحل متقدمة في البطولة والمنافسة عليها، بعد أن فشل نسور قرطاج في تخطي دور ربع النهائي من مسابقة أمم أفريقيا منذ نسخة 2006 التي أُقيمت في مصر أيضاً، فهل تكون العودة إلى أرض الكنانة هي بداية ظهور أفضل في النسخ المقبلة خاصةً وأن تاريخهم لم يشهد سوى لقب وحيد تحقق في 2004.