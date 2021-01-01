تونس تنتصر على غينيا الاستوائية .. وخسارة جديدة لليبيا أمام تنزانيا

المنتخب التونسي يؤكد صدارته للمجموعة بانتصار على نظيره الغيني

اختتمت مباريات المجموعة العاشرة، بمواجهتي تونس أمام غينيا الاستوائية، وتنزانيا أمام ليبيا، في الجولة السادسة والختامية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

وحقق المنتخب التونسي الفوز على نظيره غينيا الاستوائية بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في تونس.

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تقدم سيف الدين الجزيري بالهدف الأول بعد تمريرة متقنة من زميله فرجاني ساسي بالدقيقة الرابعة من زمن المباراة، ليسددها سيف بين قدمي حارس مرمى غينيا الاستوائية.

وتمكن كارلوس أكابو مارتينيز من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب تونس بعدما سجل الكرة في مرمى فريقه عن طريق الخطأ، وفي الدقيقة 88 سجل فراس الشواط هدف تقليص الفارق لمنتخب غينيا الاستوائية عن طريق الخطأ في مرماه أيضًا.

وفي المباراة الأخرى، حقق المنتخب التنزاني الفوز على نظيره الليبي بهدف دون رد، أحرزه سايمون مسوفا في الدقيقة 45 من زمن المباراة، ليقود منتخب بلاده لتحقيق الفوز.

المنتخب التونسي رفع رصيده إلى النقطة 16 في صدارة المجموعة، ويتجمد رصيد غينيا بيساو عند 9 نقاط في وصافة المجموعة، وتنزانيا الثالث بسبع نقاط، وليبيا يتذيل الترتيب بثلاث نقاط.