تونس تفوز على ليبيا بقيادة البنزرتي برباعية في تصفيات إفريقيا

تونس تحقق فوزًا هامًا على ليبيا

حقق المنتخب التونسي فوزًا هامًا على نظيره الليبي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأوليمبي برادس في تونس، ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

المنتخب التونسي قدم مباراة أكثر من رائعة أمام شقيقه الليبي، في أحد ديربيات شمال إفريقيا، حيث يقود ليبيا التونسي فوزي البنزرتي أمام منتخب بلاده، ولكن لم يستطع أن يحقق الفوز على نسور قرطاج.

فوزي البنزرتي حاول بناء منتخب قوي خلال الفترة الأخيرة ولكن لم يستطع أن يُسقط المنتخب التونسي في أولى الجولات في التصفيات الإفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون.

المنتخب التونسي تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 33 من عمر اللقاء عن طريق وهبي الخزري ليضع منتخب بلاده في المقدمة خلال المباراة التي تشهد دائمًا إثارة كبيرة.

فرجاني ساسي اسيست راااايق 🇹🇳 pic.twitter.com/PX6YujAHlZ — Ahmed Hussien (@AhmedHussiieen) November 15, 2019

وأضاف نسور قرطاج الهدف الثاني عن طريق سيف الدين خاوي في الدقيقة 41 من عمر المباراة، وكان سريعًا قلص منتخب ليبيا الفارق بهدف في الدقيقة 44 عن طريق حمدي الهوني.

إقرأ أيضًا - جنوب إفريقيا يضرب موعدًا أمام مصر في نصف نهائي أمم إفريقيا

وفي الدقيقة 52 بعد بداية الشوط الثاني بقليل أضاف سيف الدين خاوي الهدف الثالث للمنتخب التونسي والثاني له في اللقاء، واختتم المنتخب التونسي الرباعية عن طريق وهبي الخزري في الدقيقة 90 ليبتعد بنتيجة المباراة، وحاول المنتخب الليبي العودة في النتيجة ولكن تصدت الدفاعات التونسية لهذه المحاولات.

ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة العاشرة بجوار كلا من تنزانيا وليبيا وغينيا الإستوائية، حيث يتساوى مع تنزانيا عقب فوزها على غينيا بنتيجة هدفين مقابل هدف، ويتصدرا المجموعة برصيد 3 نقاط.